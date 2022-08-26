国台办副主任与国民党副主席会面：中国大陆救助受骗台湾人

继前一天与中国大陆海协会会长张志军餐叙后，台湾在野国民党副主席夏立言星期四（8月25日）晚间与中国大陆国台办副主任陈元丰餐叙。大陆方面表明，愿意对近期在东南亚一些国家遭诈骗受困的台胞及时提供救助。

据新华社报道，中共中央台办副主任陈元丰8月25日在上海与率团来访的中国国民党副主席夏立言一行会面。

双方就涉及台湾同胞利益福祉的相关问题交换了看法。陈元丰说，陆方一向高度重视维护和增进台湾同胞的利益福祉，依法依规保障和维护在大陆学习、工作、生活台胞的合法权益。对于海外台胞，包括近期在东南亚一些国家遭诈骗受困的台胞，大陆方面都愿积极采取领事保护措施，及时提供救助。双方还就加强和深化两岸青年企业家、青年学生交流等议题，具体交换了意见。

双方还共同回顾了过去一个时期两党在坚持“九二共识”、反对“台独”共同政治基础上，携手推动两岸关系和平发展，增进两岸同胞利益福祉，维护台海和平稳定，取得广受两岸同胞肯定的重要成果。

双方一致认为，两岸关系越是复杂严峻，两党越应加强交流沟通。双方表示，愿在既有基础上，加强两党交往，巩固增进互信，深化交流合作，共同努力推动两党关系和两岸关系向前发展，造福两岸民众。

陈元丰强调，当前台海形势陷入紧张动荡的根源在于民进党当局不断谋“独”挑衅和外部势力加紧“以台制华”。陆方采取的反制行动是正当、正义之举。希望广大台湾同胞秉持民族大义，共同反对“台独”挑衅和外来干涉，共同维护台海和平稳定和自身的安全福祉。

根据国民党星期五（8月26日）发布的新闻稿，中国国民党夏立言副主席赴陆访团于8月25日参访浙江嘉兴台湾企业，下午赴上海，晚间与国台办副主任陈元丰餐叙。

新闻稿说，双方在柬埔寨台湾民众受骗事件、《海峡两岸经济合作架构协议》（ECFA）早收清单、两岸增航（恢复小三通）、农产品检验检疫等事务性议题广泛交换意见。大陆方面在几项议题上提出回应，包括在柬埔寨遭遇困难的台湾民众，直接提供联系电话等方式予以积极协助。

在台胞，台生，台商最关心的增加航点及恢复小三通方面，大陆方面表示乐观其成。对于外传ECFA与早收清单将终止，大陆方面表示不希望看到因两岸关系恶化而影响ECFA与早收清单。大陆方面也希望能加强各个层面的交流与合作，促进两岸共同发展与繁荣。

夏立言回应时说，这次访问不仅亲身体验到台湾民众往来两岸的辛苦，也希望在陆台湾民众能受到各方更多的关怀与照顾。期盼双方能在既有基础上保持良好沟通对话，为两岸繁荣发展与和平稳定共同努力。

根据国民党发出的新闻稿，夏立言24日晚间在江苏昆山与张志军餐叙，双方都很坦率，有话直说。夏立言传达台湾民众对于大陆军方在台湾周边海域连日军演的不满与忧虑，也对农产品检验检疫问题、《海峡两岸经济合作架构协议》（ECFA）早收清单、两岸增加航点（恢复小三通），以及台商权益与投资保障等议题进行沟通。

据新华社报道，张志军与会面时强调，当前台海形势陷入紧张动荡，大陆采取的相关反制行动，“是捍卫国家主权和领土完整、遏制打击台独分裂和外来干涉的正义之举。”

夏立言则告诉张志军，两岸僵局短期内难以解决，但应尽量避免政治对立波及经贸和社会领域，也希望继续落实两岸过去签署的多项协议，保障两岸经贸合作交流持续正向发展。