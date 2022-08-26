解放军陆海空三军首次同时赴俄军演

中国国防部星期四（8月25日）说，解放军将抽组部分兵力赴俄罗斯参加“东方-2022”演习。俄罗斯定于8月30日至9月5日举行“东方-2022”军演。

根据中国国防部发布的信息，此次解放军赴俄参演兵力包括陆海空三军力量，这是解放军陆海空三军首次同时参加俄罗斯组织的演习。

中国国防部发言人谭克非25日介绍，中方陆空参演力量已到达指定地域，相继完成兵力集结、野战营区开设和现地勘察等，并陆续开展适应性飞行训练；海上参演力量与俄舰海上会合后，开展了通信等课目演练。

谭克非强调，中国军队赴俄参加“东方-2022”演习，旨在深化和参与各国军队之间的务实友好合作，提升参演各方战略协作水平，增强共同应对多种安全威胁的能力。

中国军事专家宋忠平认为，解放军陆海空三军兵力首次同时参加俄罗斯组织的演习是中俄军事合作持续深化的表现。他对《环球时报》记者说，近年来，中俄在政治、经济、军事等各个领域深化交流。“中俄在军事领域的合作主要是为了维护地区和平与稳定，从上合框架内组织联合反恐演习到中俄海上联演、海空战略巡航等，中俄之间的军事合作是全方位的”。

宋忠平说，中俄联演联训，一方面是彼此学习。俄军和解放军有各自的优势，在军事训练中能够学习彼此的优势和长处。另一方面，中俄都是世界上有重要影响力的军事大国，两国的军事合作对于维护地区和平与稳定，尤其是震慑某些不怀好意的域外势力、反对霸权主义，都会带来帮助，这也是一种决心和意志的显示。