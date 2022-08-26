中华大学官网撤下林智坚硕士学位学历

台湾民进党籍新竹前市长林智坚早前被中华大学认定硕士论文抄袭，硕士学位被撤销。据悉，中华大学官网已把林智坚硕士学位的学历撤下。

据台湾《联合报》星期五（8月26日）报道，林智坚曾在2019学年以科管所校友身份获选中华大学的杰出校友。但在中华大学的官网上，“杰出校友”栏目中林智坚的介绍已被更改成企业管理系（二技），科管所学历已被撤下。

对此，中华大学回应称，林智坚硕士学位已被公告撤销，因此官网介绍才更正为中华大学企业管理学系（二技）毕业。至于是否会撤销林智坚的杰出校友资格，校方将由学务处依据《杰出校友遴选办法》召开会议讨论。

根据联合早报网星期五查询，目前中华大学官网还能查询“杰出校友”栏目中林智坚的介绍。除了提及林智坚的学历，还介绍了林智坚以39岁当选该届最年轻县市长，推动新竹公园再生计划、新竹棒球场拆除重建、新竹轻轨计划等，让“新竹人找回光荣与骄傲”。

中华大学星期三公布林智坚论文抄袭案的调查结果，认定林智坚硕士论文《以TCSI（台湾顾客满意指标）模式评估国内某科学园区之周边居民满意度》严重抄袭新竹科学工业园区管理局在2008年间，委托中华大学科技管理学系执行的研究计划期末报告书《以TCSI模式评估新竹科学工业园区之民众满意度》。

消息传出后，揭发林智坚中华大学论文抄袭的国民党籍台北市议员王鸿薇星期四在面簿点名总统蔡英文、民进党立委柯建铭、桃园市长郑文灿和郑运鹏都是挺坚的共犯结构，要求蔡英文向被其误导的台湾人民道歉。