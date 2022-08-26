美政府介入调查 中集集团停止收购马士基航运两公司

在美国政府介入调查后，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（CIMC，简称中集集团）宣布，停止并购马士基航运两家公司。

美国政府说，此举是维护全球冷冻供应链的安全，防止中国国企或国家控制的实体进一步控制全球保温集装箱和冷冻运输集装箱的生产。

据美国司法部星期四（8月25日）发布的新闻稿，在美国司法部反托拉斯（antitrust）局展开全面调查后，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司25日证实，放弃对马士基集装箱工业公司（Maersk Container Industry）和马士基工业公司青岛有限公司 （Maersk Container Industry Qingdao Ltd.）的原定收购意向。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司是一家中国国有资本参股的公众上市公司。

美国司法部在新闻稿中说，这笔收购将把世界上四家保温集装箱和冷冻运输集装箱的供应商合并为两家，进一步巩固中国国有或国家控制的实体对全球保温集装箱和冷冻运输集装箱生产超过90%的控制地位，进一步集中全球冷冻供应链。

美国司法部反托拉斯局助理部长坎特（Jonathan Kanter）在新闻稿中说，美国消费者依赖全球冷冻供应链来满足很多日常生活的基本必需品，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司收购马士基集装箱工业公司将威胁伤害美国经济中这一重要部分，导致物价高涨、质量降低以及全球供应链的韧劲不足。

坎特解释说，它会巩固中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司对一个已经整合产业的主导地位，消除马士基集装箱工业公司的创新和独立的竞争地位。该协议还将实际增加市场剩余供应商的协调风险，这些供应商大部分通过共同所有权和相关联盟而被结盟。