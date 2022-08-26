海协会长：中国大陆将继续秉持两岸一家亲理念

中国大陆海协会会长张志军星期四（8月25日）在苏州与台商代表会面时说，大陆将继续秉持“两岸一家亲”的理念，营造更加优越的营商环境，并呼吁台商为推动两岸关系和平发展和统一作贡献。

据《苏州日报》报道，张志军当天在苏州调研时，前往苏州市台协会，看望协会工作人员，召开座谈会，与台商代表交流座谈，深入把脉台企在发展中遇到的困难，对大家提出的意见建议作出回应。

张志军对长期以来广大在苏台企为地方经济社会发展所作的积极贡献表示衷心感谢，也对苏州市台协会工作取得的成效给予赞扬与肯定。

他说：“我们将继续秉持‘两岸一家亲’的理念，营造更加优越的营商环境，深入推动各类惠台措施落地见效，让广大台商台企在大陆安心经营、深耕发展。希望台商台胞在取得高质量发展的同时，积极发挥优势作用，共同为实现中华民族伟大复兴，为推动两岸关系和平发展和祖国统一作贡献。”

张志军在前一天，与率团访问中国大陆的台湾在野国民党副主席夏立言餐叙。

据新华社报道，张志军告诉夏立言，当前台海形势陷入紧张动荡，中国大陆采取的相关反制行动是捍卫国家主权和领土完整、遏制打击台独分裂和外来干涉的正义之举。面对复杂形势，要坚定坚持九二共识、反对台独的共同政治基础，加强交流沟通，共同维护台海和平稳定，造福两岸人民。

夏立言则说，两岸僵局短期内难以解决，但应尽量避免政治对立波及经贸和社会领域，也希望继续落实两岸过去签署的多项协议，保障两岸经贸合作交流持续正向发展。