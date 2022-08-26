蔡英文会见美参议员：强化台美半导体合作

台湾总统蔡英文总统星期五（8月26日）与美国共和党籍参议员布莱克本（Marsha Blackburn）参访团会面时指出，共享民主价值的国际伙伴应该深化经贸合作，共同打造更有韧性、更安全的供应链，因此期待台美共同强化半导体等高科技领域的合作，因应后疫情时代的经济挑战。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，布莱克本25日深夜搭乘美国军用专机率团访台，26日上午在总统府与台湾总统蔡英文会面。

布莱克本访问团是8月份第三个赴台的美国国会访问团。美国众议院议长佩洛西8月初访台后，中国大陆发动“围台”军演，令台海局势急剧升温，但国际政要并未因此却步，美国参议院外委会亚太小组主席马基率团、圣基茨和尼维斯总理龚萨福、美国印第安纳州州长侯康安与日本众议员古屋圭司等人接力访台。

蔡英文26日上午在总统府致词时说，布莱克本一直是台湾重要的好朋友，时隔14年再度来访，在此关键时刻不远千里而来，用行动展现美国国会对台湾的强力支持，“对我们来说格外具有意义”。

蔡英文说，布莱克本是在美国国会坚定支持台湾的重要力量，最近也提出法案，强化美国对台湾提升自我防卫能力的支持，也期待未来能够和美国以及其他理念相近的民主国家共同携手合作，捍卫印太区域的稳定和平。

蔡英文说，近来世界局势有许多重大变化。包括俄罗斯入侵乌克兰，以及中国大陆持续进行军演，都显示出威权主义国家对世界秩序所带来的干扰以及威胁，也正因为如此，民主国家更应该团结合作，共同捍卫民主自由价值的坚定防线。

她说，除了区域安全议题，共享民主价值的国际伙伴也应该深化经贸合作，共同打造更有韧性、更安全的供应链。布莱克本长期重视半导体供应链安全的议题，也提倡透过“选择美国”（Select USA）平台鼓励更多半导体产业赴美投资。台湾半导体产业有长期的发展累积，乐见半导体业者前往美国进行投资，也期待与美国共同强化半导体等高科技领域的合作，一起因应后疫情时代的经济挑战。

布莱克本致词时指出，田纳西州是美国汽车制造重镇，稍早蔡英文提到半导体议题，对田纳西州而言，半导体产业也十分重要，她非常乐见有这么多的汽车制造业者在田纳西州为美国公民提供了很多薪水优渥的工作，因此他们也非常重视供应链以及市场基础建设等议题。

布莱克本说，她乐见有“选择美国”平台，能共同确保制造业者能有稳定的供应链，以供给美国汽车市场，也期待持续帮助及支持台湾，让台湾能够保持自己的独立及自由。