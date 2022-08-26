民进党批国民党强化与陆合作应在选举付出代价

台湾在野国民党副主席夏立言星期四（8月25日）晚与中国大陆国台办副主任陈元丰会面，双方愿深化两党交流合作。对此，民进党星期五批评国民党没资格和权力与大陆谈判，国民党应在年底选举付出重大代价。

据台湾《自由时报》报道，民进党立委王美惠受访时批评“国民党卑躬屈膝卖台，没资格代表台湾”。她说，国民党过去之所以失去执政资格，就代表主流民意已不支持他们的立场和政策。如今国民党转向对中国大陆卑躬屈膝，只是践踏台湾的尊严，台湾不能被这样出卖。

民进党立委赵天麟则称，国民党在主流舆论反弹下承诺“不见高官、不触及政治议题”，但这样的承诺已荡然无存。夏立言见了海协会长张志军后，大陆仍在发动军演，并称这是“正义之举”，国民党既未继续公开驳斥，还与陈元丰达成强化国共交流的共识。

赵天麟批评国民党不仅为军演和“一国两制”背书，也为大陆在印太地区的行为背书，此举损害最大的是台湾利益，“国民党应该付出重大代价”，并呼吁台湾人民在年底选举予以制裁。

民进党立委赖瑞隆则批评国民党把与中国大陆之间的正当利益和个人利益看得比台湾还重，国民党党主席朱立伦应就此对外道歉，辞职下台，“台湾人决不接受一个不断欺骗的反对党”，这不仅涉及政党诚信，更伤害台湾利益。

夏立言星期三晚与张志军餐叙后，星期四晚间与陈元丰餐叙。双方一致认为，两岸关系越是复杂严峻，两党越应加强交流沟通。双方表示，愿在既有基础上，加强两党交往，巩固增进互信，深化交流合作，共同努力推动两党关系和两岸关系向前发展，造福两岸民众。