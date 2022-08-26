蔡英文：明年度国防预算创史上最高

台湾行政院星期四（8月25日）正式拍板明年度中央政府总预算案，其中国防预算编列连续第六年出现增长。台湾总统蔡英文称，明年度国防预算是史上最多的一次，以提升台湾自我防卫能力。

蔡英文星期四（8月26日）在面簿上发文称，明年度的中央政府总预算，是台湾编列史上最高的一次，来照顾孩子、长辈、租屋族及年轻人，同时也透过史上最多的国防预算，提升台湾自我防卫能力。

蔡英文称，明年度总预算有三个重要特色，首先是还债数最多。台湾政府严守财政纪律，所以明年度编列还债预算为1110亿元（新台币，下同，51.14亿新元），是22年来最多。

蔡英文续称，其次是社福最多，明年度所有支出中，编列最多的是社福照顾项目。尤其是少子化预算、长照预算、社宅租金补贴等项目，也都是史上最高。

她还说，最后是国防预算史上最多。面对中国大陆在台海周边强化军事活动，台湾应该做好完整应变的准备。明年度的国防部预算，首次突破4000亿元，就是希望提供台军更宽裕的支持，强化军事整备工作。

蔡英文强调，为了因应国际局势变化，台湾有充足的预算来支持台湾的发展。台湾政府会继续落实财政纪律，开源节流，确保台湾中长期的财政健全及永续发展。

台湾行政院会25日通过主计总处提报2023年中央政府总预算案，单看国防部主管预算岁出编列4151亿元，较2022年度增加475亿元，约增12.9%。此外，若加计新式战机采购、海空战力提升计划采购特别预算1083亿元，以及连同非营业特种基金629亿元，整体规模达5863亿元，较2022年增加716亿元，成长13.9%。