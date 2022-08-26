蓬佩奥9月再访台任论坛嘉宾

美国前国务卿蓬佩奥将于9月再度访问台湾，担任首届全球台商经贸论坛（Global Taiwan Business Forum）专讲贵宾。这将是蓬佩奥今年第二次访台。

上述论坛由台湾《自由时报》主办，将于9月27日上午9时至中午12时在高雄万豪酒店举行。除有逾300名世界各地台商及台湾重量级企业齐聚，主办当局也将邀请美国前国务卿蓬佩奥担任此次专讲贵宾。台湾在地科技、传产等企业领袖也将应邀分享关键议题。

据台湾《自由时报》报道，这次论坛以《分享总经权威观点 领航台湾经贸发展》为主轴。在升息、通膨以及台湾内外多元因素纷扰下，台湾企业如何突围？进而扩大经贸版图？

美国前国务卿蓬佩奥将以《从世界经贸趋势 看见台湾疫后新商机》为题，在论坛发表观点，会中并将邀请台湾重量级企业领袖，从全球布局、供应链重组、产业创新发展等不同面向深入探讨。

蓬佩奥此次行程除论坛专讲外，9月28日日上午将参加世界台湾商会联合总会年会开幕致词，同时也将参访台湾企业。

另据台湾《联合报》报道，高雄市长陈其迈应询时，对蓬佩奥再度访台表示欢迎，并称将在行程安排底定后再对外说明。

美国前国务卿蓬佩奥今年3月初抵台后马上称台湾是“伟大国家”，并在接受台湾总统蔡英文授勋时强调“不会让人践踏台湾人对自由的渴望”。他访台四天行程满档，被政要、学界和商界奉为座上宾，中国大陆官媒则评为“哗众取宠的闹剧”。