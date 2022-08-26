中国官方誓言加大监督力度遏制天价月饼

中国官方誓言，将加大监督检查力度，遏制天价月饼。

中国国家发展改革委星期五（8月26日）在微信公众号上说，国家发展改革委部署各地对商超、酒店、餐厅月饼销售情况开展巡查，每日监测线上月饼销售，多渠道收集涉及“天价”月饼的问题线索。

针对发现的问题，官方督促经营者抓紧整改。对个别高端酒店销售月饼礼盒混装高档茶叶、茶具等其他商品问题，已请地方督促相关酒店整改，违规产品已下架；对线上商户将月饼与红酒等商品混合销售、标价499元（人民币，下同，101新元）附加600元运费变相提价等问题，已督促有关电商平台进行整改。

国家发展改革委也正式向有关部门移交一批涉及单价500元以上盒装月饼的问题线索，有关部门正在核实情况，对确认存在违法违规行为的，将依法予以查处。

发改委也说，将会同有关部门持续密切监测月饼市场情况，加大监督检查力度，切实遏制天价月饼，营造风清气正的节日氛围。

中国官方今年6月宣布，将单价超过500元的盒装月饼实行重点监管，要求经营者将销售单价超过500元盒装月饼的交易信息，妥善保存两年，以备有关部门依法查核。如有需要，将立即对经营者开展成本调查。

经营者销售盒装月饼时，不得以任何形式搭售其他商品，也不得以礼盒等形式将月饼同其它产品混合销售。

在这之后，有中国媒体发现，多个电商平台上最贵的月饼礼盒虽然来自不同的厂家、品牌和商家，但标价清一色的499.99元，而且制作月饼的成本并不高。国信证券经济研究所的数据显示，以月饼礼盒有六至八个月饼推算，这意味着制作的总成本在每盒30-50元。