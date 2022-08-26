台南杀警案究责 明德外役监狱典狱长调职

台南发生杀警案近期引爆台湾舆论，整起事件焦点明德外役监狱典狱长杜聪典将被调职、被指延迟通缉案件犯人的台南地检署则须提交报告究责。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台湾法务部部长蔡清祥星期五（8月26日）宣布上述调整，并称这是为了究责脱逃人犯事件。

他说，有关外役监狱人犯脱逃及通缉时间过慢的问题，法务部门迅速检讨，立即作出两项决定，首先外役监狱脱逃问题，已责成矫正署尽速查明原因及责任归属，调查期间，杜聪典调离现职，静候调查；第二，未立即通缉问题，责成高检署查明，并要求台南地检署提出报告说明迟延通缉的原因及追究责任归属。

蔡清祥指出，相关修法完成之前，会采取相关因应措施。首先，要求所有的监所在受刑人发生脱逃事件时，立即通知警方协寻，并在两小时内，报请检方立即依法发布通缉；第二，针对外役监狱收容人返家探亲，要求监所要严加督导考核，包含返家期的收容人每天须向当地警察局报到一次，监所也须随时以视讯设备追踪收容人的行踪及动态，并留下纪录，以备考核。

台南近期发生杀害员警事件震惊全台。整起事件的缘起是，矫正署明德外役监狱监犯林信吾本月13日下午2时返家探亲，本应在15日下午2时返监，但超过时限却未返监。随后外役监联络家属帮忙寻找，并联系返家探视所在地警察局和户籍所在地警察局通报，再函请检察署协助侦办追辑。不过，林信吾在22日涉嫌持刀杀害台南市两名员警凃明诚和曹瑞杰，直到23日凌晨才遭警方逮捕。

在杀害员警后，林信吾偷走了凃明诚的警用手枪与子弹，且在逃亡过程中使用警用手枪犯下强盗犯行。目前，台湾羁押庭认定林信吾涉犯刑法第271条第一项杀人罪、第328条第一项强盗罪、枪抱弹药刀械管制条例第七条第四项之罪，犯罪嫌疑重大，裁定羁押。

据报道，林信吾曾在2019年犯下两起携带凶器强盗案，被判处有期徒刑七年。不过，服刑一年半后，他就被移往明德外役监。

由于法院曾认定林信吾有逃亡的高度诱因，因此林信吾此次被允许探亲，引起外界抨击规定和管制过于宽松；加上发现林信吾没有按原定时间返监后，当局发出通缉的时间点过慢，被批评怠职。新党甚至质疑林信吾背后有后台，存在利害关系，因此计划起诉蔡清祥、矫正署长黄俊棠、杜聪典三人涉嫌怠职、图利、放纵人犯罪。

此外，台湾立法院长游锡堃25日前往殡仪馆慰问家属后离开时，受害员警姐姐情绪激动地点名批评杜聪典“欺上瞒下”害死两名员警，还大吼“废死团体滚去18层地狱”。

林信吾此次犯下杀警案，引起了台湾民众是否应该对林信吾实施死刑的讨论。国民党籍新竹市长候选人林耕仁26日表态要求政府尊重绝大多数民意，反对废除死刑、依法执行死刑。不过，废死联盟发声明称，发生重大刑事案件时，废死联盟和社会大众同样难过，但不会在当下就对事件发表评论，冒然发言对于案件后续处理并不会有任何的帮助。

废死联盟认为，目前当务之急是等待司法调查真相并做出判决，且更应该照顾到受害者家属及基层警察的情绪，并呼吁政府持续从基层警察的需求面，进行警察勤务、训练、装备与绩效等制度改革，保障社会治安之余、真正照顾到警察家庭。