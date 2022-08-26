郭台铭捐1000万新台币给台南两殉职警员 批两部长难辞其咎

台湾鸿海集团创始人郭台铭以警眷身份，对台南两名遇袭身亡警员表达沉痛哀悼，将向两人的家属各捐赠500万新台币（约23万新元），并痛批内政部长徐国勇和法务部长蔡清祥难辞其咎，声言此事必须有人下台负责。

郭台铭星期五（8月26日）在面簿写道，对台南员警凃明诚和曹瑞杰殉职新闻感触很深。凃明诚二姐25日在媒体受访的画面，更是在他心中难以抹灭，“我的父亲是刑警，警眷的心情我了解，这种痛，真的很难放下”。

郭台铭说，凃警员尚有年迈双亲、曹警员则有从小扶养他长大的阿公阿嫲尚需照料，所以台南市警察局也公布了善心专户募款，“我会分别捐赠500万元给双方家属，希望此举能抛砖引玉，汇集社会善的力量，一同努力让凃警员与曹警员的家庭至少不要因为这次悲剧而经济陷入困顿”。

郭台铭直言，此案有太多离谱、荒谬的地方，让他不吐不快。

他称以一介平民提出三点见解，同时还痛批内政部长徐国勇和法务部长蔡清祥，认为此案必须有人下台负责。

郭台铭写道，第一，警员的用枪时机要放宽。警察是社会安定的力量，但现在的员警却被法规绑死到连枪都不敢开。开了枪，轻则有写不完的报告，重则面对无尽的诉讼。第一线的警察被迫用肉身挡坏人，这是基层员警的悲哀。

他说，第二，外役监的管理要紧缩。犯法的人本该受到处罚，外役监本意是做为犯罪者从监狱过度到社会的中继站，但不代表外役监的管理可以松散，可以逃狱而不通报，甚至矫正署与外役监还可以用“逾假未归”来搪塞社会。

他说，第三，死刑该执行就要执行。现在台湾的监狱里正关着38名死刑犯，但因为法务部在2020年7月修正执行死刑规定，增订应审核有无声请大法官解释程序在进行中等事项才能执行死刑，所以这38名死刑犯全部都透过声请释宪来技术性拖延执行时间。释宪是一回事；犯罪又是另一回事，如果在走完所有法律程序判决确定后，死刑该执行就执行，正义才能得以伸张。

郭台铭认为，上述见解均涉及涉及权责单位包内政部与法务部，因此请问两名部长徐国勇和蔡清祥，“你们从2018年7月16日就任部长至今四年多发生这些事情，你们当然难辞其咎，家属的伤害你们有用心去体会吗？类似不幸的事件一再重演，基层员警的牺牲，何时才能停止？你们这些高官真的已经到了麻木不仁的程度！”

郭台铭直批，应作为、能作为、尸位素餐的官员，“你们还有颜面待在位子上吗？这件事一定要有人负责！一定要有人下台！”

台南近期发生杀害员警事件震惊全台。整起事件的缘起是，矫正署明德外役监狱监犯林信吾本月13日下午2时返家探亲，本应在15日下午2时返监，但超过时限却未返监。随后外役监联络家属帮忙寻找，并联系返家探视所在地警察局和户籍所在地警察局通报，再函请检察署协助侦办追辑。不过，林信吾在22日涉嫌持刀杀害台南市两名员警凃明诚和曹瑞杰，直到23日凌晨才遭警方逮捕。