山西政协原主席李佳被指在中共党内选举中变相拉票

中国官方星期五（8月26日）通报，山西省政协原主席李佳因严重违纪违法，受到撤销中共党内职务，以及政务撤职处分，降为副省部级，并指李佳在党内选举中变相拉票。

中央纪委国家监委在网站上说，他们对第十九届中央候补委员，山西省政协原党组书记、主席李佳严重违纪违法问题进行了立案审查调查，并指李佳在党内选举中进行变相拉票等非组织活动，违规打探党风廉政意见情况，并收受私营企业主所送贵重礼品。

除了受到撤销党内职务和政务撤职处分之外，李佳享受的待遇也会被调整，他的中共十九大代表资格也被终止，他的违纪违法所得也被收缴。给予李佳撤销党内职务的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

公开资料显示，李佳今年61岁，曾在他的家乡辽宁工作多年，2000年出任辽宁省沈阳市委常委、副市长，2004年升任辽宁省副省长。

李佳在2008年被调到内蒙古，出任自治区党委常委、组织部部长，之后曾任内蒙古自治区党委副书记、政法委书记，内蒙古自治区政协党组书记、主席，2019年再被调派到山西，出任山西省政协党组书记、主席。

李佳是十九届中央候补委员，也曾是十九大代表，以及全国政协委员。

山西省政协常委本月2日在会议上，通过了关于免去李佳政协山西省委员会主席职务的决定。

央视新闻之后报道，全国政协常务委员会在24日闭幕的会议上，追认关于撤销李佳全国政协委员资格的决定。