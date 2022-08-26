港民星期天起出席宴会需持快测阴性证明

香港医务卫生局局长卢宠茂星期五（8月26日）宣布，香港市民从星期天（8月28日）起，进入宴会处所前必须持快测阴性证明。

据网媒“香港01”报道，香港26日新增确诊病例数7835起，较25日8579起低，但香港医务卫生局局长卢宠茂26日在疫情记者会上说，当前疫情形势非常严峻，确诊个案数呈上升趋势，不排除短时间每天新增1万起确诊病例。他预告新防疫措施在28日起生效。

为减低餐饮处所传播风险，特别涉及除罩口罩活动，平衡社会经济及防疫需要后，卢宠茂说，港府决定暂时加强监测安排，即从8月28日起扩展快测要求，由目前只适用于酒吧及酒馆的快测安排，扩展至出席宴会的人士，进入宴会处所出示24小时内的快测阴性证明。考虑到市民有不同原因接受核酸检测，出席宴会人士进入处所48小时内有核酸检测阴性证明，可替代快测。

卢宠茂还宣布，目前适用于餐饮处所员工的检测要求，将扩展至所有表列处所，所有表列处所员工每三天要做一次快测。

加强保护院友，病人及医护人员等重点保护人群，卢宠茂说，港府将继续加强高风险人群的核酸检测，要求所有安老院、残疾院舍加密核酸检测至隔日一检，会全面增加院舍检测支援，安排检测商为1100家院舍定时上门收集样本。医管局筹备加密重点医护的核酸检测，目标为隔日一检。

卢宠茂说，港府将维持已收紧的居家隔离准则，强化确诊者管理，所有同住家人属于高风险人士，长者、长期病患、婴儿，未能为隔离人士有独立厕所等，必须送社区隔离设施隔离。70岁长者未打针，或只打一针，应该送去社区隔离设施，吁请市民要合作。

卢宠茂希望香港市民不要松懈，抗疫不仅是政府、医疗机权及检疫人士责任，也是全体港人的责任，希望大家携手合作，减少聚餐及跨家庭聚会。

他指出，更重要的是，有病征时尽快做测试，就算阴性都不要参与任何聚会，特别是宴会等大型除口罩活动，向医生求诊。只有大家合作控制疫情，将上升轨迹拉平，减少压力，否则将别无选择，有可能收紧社交距离措施。