下午察：空降的中国世界小姐

号称“证券业美女”的秦泽文将代表中国参加第71届世界小姐全球总决赛，听起来不是什么大事，因为对于大部分中国民众来说，选美比赛一般掀不起多少舆论波澜。但这次的世界小姐中国区大赛，却因为秦泽文资格不明、人设崩塌，成为社交平台上的热议话题。

世界小姐官网星期三（8月24日）发布声明称，对收到有关世界小姐中国区候选人的投诉表示关注，“将调查此事，如果违反规定，将采取适当行动”。

针对秦泽文究竟是谁，又凭什么代表中国出征世界小姐总决赛，网民提出了三大核心质疑。

质疑一：空降代表中国赛区？

创办于1951年的“世界小姐”是全球四大选美比赛之一，秉承“有意义之美”的理念，在全球150多个国家/地区的赛区优胜者中选出最终的“世界小姐”。

这一赛制意味着每个参赛国/地区派出的选手，应当是通过当地的比赛评选出的冠军，而本届世界小姐中国区大赛去年11月评选出的冠军阮玥，却在8月14日被通报取消冠军荣誉；随后“第71届世界小姐中国区大赛”官方微博在8月22日官宣将由秦泽文出战全球总决赛。

在去年11月通过评选获得本届世界小姐中国区大赛冠军的阮玥，在8月14日被组委会通报取消冠军荣誉。（互联网）

如果说组委会因接到举报信，发现冠军阮玥存在“违反世界小姐‘促进世界和平、树立杰出妇女榜样’宗旨的系列不当行为”而取消其资格的含糊声明尚且能被接受，“空降”的秦泽文却难以服众。

通常情况下，如果评选冠军无法参加总决赛，将由亚军或季军顶替参赛，但本届亚军唐苏苏、季军胡可瑜都没有成为新的中国区代表；此外，决赛共有18名选手获奖，除前三强外，还包括东西南北中五个赛区的冠亚季军共15人。

但从官方公布的名单看来，秦泽文并不在上述18名获奖人中。

一个在决赛中查无此人的选手，突然成为了中国的参赛代表，这般明显的暗箱操作成为了网民声讨的第一条导火索。

质疑二：本科变硕士、双非变985？

撇开程序正义的问题，大赛组委会为秦泽文准备的宣传文案，也引起网民质疑。

据财联社报道，“第71届世界小姐大赛”官方微信公号星期一（8月22日）下午发布了秦泽文的官宣文章，在这一版本中，秦泽文的学历背景为硕士，并曾在安信证券担任分析师。

不过当日晚间，该推送文章就显示已被删除。在星期二（8月23日）重新发布的文章中，删除了秦泽文“硕士学历”的字样，不过仍保留“从计算机工程专业跨行攻读金融专业的硕士学位”的表述，同时也将她的从业经历改为“在安信证券担任助理分析师”。

官方文章的改口坐实了秦泽文没有硕士学历，而根据网传简历和秦泽文本人曾在社交媒体上分享的学校文件，她本科毕业于上海交通大学软件工程专业。

微博财经博主“知总不读书”却在星期三（8月24日）爆料称，多名上海交大的学生证实，秦泽文并非毕业于这所上海的985名校、中国39所顶尖大学之一，而是毕业于江西省“双非”大学（即非“985工程”和非“211工程”高校）华东交通大学。

秦泽文在学证明上学校的英文名为“Software Academy”，而上海交通大学软件学院的英文为“School of Software”，被网民质疑造假。（互联网）

虽然两所大学都还没有发声，但网民的证据看起来十分确凿：上海交大软件学院没有秦泽文所发图中的“软件工程技术系”，拥有这个系的是华东交大；上海交通大学软件学院的英文为“School of Software”，并非秦泽文在学证明上的“Software Academy”；互联网上可以搜索到“秦泽文”在华东交大参加活动的相关资料等等。

还有网民称，秦泽文经营上海交大学霸人设已有多年，在其分享的图片中刻意仅露出“交通大学”字样。

此外，也有网民质疑，秦泽文分享的在复旦参与活动的照片也是合成的，不过证据尚不充分按下不表，但目前被曝出的学历造假、学霸人设翻车，已足以让中国网民直呼“别出国丢人了”。

质疑三：能否代表行业女性？

虽然学历造假还没有官方实锤，但秦泽文自述想要将金融业女性的声音带去世界舞台的理想，已被她的前东家安信证券狠狠打了脸。

中国安信证券星期四（8月25日）在官网发布声明，称秦泽文于2020年6月以销售方向助理分析师入职，就职期间主要负责联系客户、整理资料等基础工作，并已于2021年12月31日正式离职，从业时间仅一年半。

该声明还进一步割席称，秦泽文已离职八个月并已注销证券行业从业资格，参加社会活动属个人行为，与安信证券无任何关系，“更不能代表行业女性”。

中国证券业协会官网信息显示，秦泽文在安信证券期间的执业岗位为“一般证券业务”，其学历也为本科。（中国证券业协会官网截图）

中国证券业协会官网信息也显示，秦泽文在安信证券期间的执业岗位为“一般证券业务”，并未取得分析师资质。

主办方的“暗箱操作”

直到扒完了秦泽文造假的履历，网民们似乎才反应过来，这一闹剧的罪魁祸首应当是主办方的违规暗箱操作和宣传炒作。

据中国新闻网星期五（8月26日）报道，世界小姐中国区主办方两家公司深圳市慕兰荟文化传媒有限公司和深圳市慕兰荟数字营销有限公司的实缴资本都为零元，且均被列入过企业经营异常名单。

消息一出，网民纷纷调侃，主办方既然是“空手套白狼”的皮包公司，“交钱制造明星”让秦泽文“空降”也就不足为奇了。

第71届世界小姐中国区主席詹金宝在朋友圈中说“我只想好好做点生意”，疑似回应此次事件。（互联网）

同时，网传第71届世界小姐中国区主席、慕兰荟数字营销有限公司法人詹金宝的微信朋友圈截图中，他在星期四疑似回应此次事件称：“我只想好好做点生意，消停一些吧，所有的朋友，谁都不容易。”

讽刺的是，詹金宝在星期二官宣秦泽文次日的朋友圈中，却表达了对网络热度的满意，称“今晚还让金融圈继续刷屏吗”，而此番操作似乎也印证了网民解读的比赛暗箱操作后的钱权交易。

事已至此，网民纷纷与这个“中国代表”割席，称“造假到这种程度，就不要代表国家了”“别去世界丢中国的脸”“不如干脆不参加”。

“人设”不能破坏规则

从娱乐圈到日常生活，将自己包装起来、塑造优秀“人设”的人数不胜数，翻车的例子也不胜枚举。

单纯的人设崩塌大多只会引来舆论的嘲讽，例如被扒的“拼单名媛”，再例如男演员靳东营造的“知识分子”人设也随着他读错、用错常见字，并开创了“诺贝尔数学奖”而崩塌。

“北影博士学霸”翟天临被发现学术造假、论文抄袭后，被北京电影学院撤销博士学位，并遭到官媒点名批评。（互联网）

但如果塑造人设的同时也破坏了规则，就会引起公愤。最著名的案例恐怕要数“北影博士学霸”翟天临，由于在直播中暴露不知道中文学术平台“知网”是什么而被发现学术造假、论文抄袭。

翟天临在2019年2月被北京电影学院撤销博士学位，并被北京大学光华管理学院博士后退学；他也遭到了《人民日报》、共青团中央、紫光阁等官方点名批评，被全网封杀。

由此可见，虽然暗箱操作在中国社会并不少见，但当潜规则被赤裸裸摆上台面大肆宣传，就要承担破坏规则带来的反噬。

此次世界小姐事件虽然还没有盖棺定论，但在舆论场引发了如此轩然大波，秦泽文想要好好代表中国出战总决赛，看来是不可能了。

这一闹剧的最大贡献，或许就是让原本在中国无人关心的世界小姐选美赛小小火了一把，也不知这样是否达成了主办方“做点生意”的目标？