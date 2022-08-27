中国大陆再促美停止向台独势力发错误信号

美国共和党籍参议员布莱克本8月25日抵台访问，中国大陆外交部再促美国停止向“台独”分裂势力发出错误信号，并称将继续采取有力措施维护国家主权和领土完整。

据中国大陆外交部官网消息，外交部发言人答记者问时说，美国会有关议员访台严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，违反美方作出的仅同台湾保持非官方关系的承诺，中方对此强烈不满和坚决反对。

发言人重申，中方坚决反对“台独”分裂和外部干涉的决心坚定不移；敦促美方有关政客恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止与台开展任何形式的官方往来，立即停止向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

布莱克本（Marsha Blackburn）8月25日晚抵达台湾，展开对台湾为期三天的访问，是继美国众议院议长佩洛西8月初访台后，本月内第四个访台的美国政界访问团。

台湾总统蔡英文26日上午在总统府会见布莱克本时说，布莱克本在此关键时刻不远千里而来，用行动展现美国国会对台湾的强力支持，“对我们来说格外具有意义”。

佩洛西本月2日访台，大陆随后展开“围台”军演，台海局势急剧升温。此后，美国参议院外交委员会亚太小组主席马基、圣文森特和格林纳丁斯总理龚萨福、美国印第安纳州州长侯康安，以及日本众议员古屋圭司等人接连访台。

