中国官媒：防疫措施调整绝非放松或躺平信号

针对中国多地按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，缩短了入境人员和密接者的隔离时间，同时放宽了部分人员跨省流动的政策，中国官媒《经济日报》星期六（8月27日）发表署名评论文章指出，防疫措施的调整绝不是“放松”或“躺平”的信号，而是进一步提高疫情防控科学性、精准性的有力举措，是防疫和发展两不误的主动选择。

文章说，国内多地同时段发生局部聚集性疫情，全国每日新增阳性感染者超千例，加之全球疫情仍处于高位，中国外防输入压力巨大、内防反弹任务繁重。

文章指出，近期更新的一些政策，让一些人产生了防控“趋于宽松”的误解。文章强调，防疫措施的调整绝不是“放松”或“躺平”的信号，而是进一步提高疫情防控科学性、精准性的有力举措，是防疫和发展两不误的主动选择。关键是要把该管住的重点管住、该落实的落实到位、该取消的坚决取消，时刻绷紧疫情防控这根弦。

文章说，面对传染性更强、传播速度更快、隐匿性更高的奥密克戎变异株，既要立足于以快制快，也要着眼于精准科学，以更大力度做好防控工作。缩短集中隔离时间同时加密核酸检测频率，有利于提高疫情监测的敏感性、严格处理疫情并快速清零，这是根据奥密克戎变异株的流行特点对防控措施进行的优化。在全方位综合防控过程中，坚持传染源的严格管理、传播途径的快速阻断，便于以最坚决果断的措施，阻止疫情社会面传播。

文章最后说，思想松一寸，行动就会松一尺。本轮疫情传播速度快、传播能力强、传播风险大，要深刻认识当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，打起精神、连续作战，层层扛起责任、环环扣紧链条，坚决把中共中央各项部署要求落到实处。在立足自身实际、因时因势调整防控举措的同时，各地要注意切实把牢重要关口、第一道防线，也应坚决防止简单化、“一刀切”和“层层加码”。

中国国务院应对疫情联防联控机制6月修订形成了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，根据最新版方案，密切接触者、入境人员的隔离管控时间将从“14天集中隔离医学观察+七天居家健康监测”调整为“七天集中隔离医学观察+三天居家健康监测”。

封管控区和中高风险区划定标准也有所调整。将两类风险区域划定标准和防控措施进行衔接对应，统一使用中高风险区的概念，形成新的风险区域划定及管控方案。