中国军事专家：防空反导能力提升 维护主权的“竹竿”更长更准

中国空军新闻发言人申进科说，在新时代练兵备战中，空军加快推进防空反导能力建设，全时待战、随时能战。中国军事评论员宋忠平对此解读说， 空军防空反导能力全面提升，维护国家主权和民族尊严的“竹竿”更长更硬更准。

申进科星期五（8月26日）在2022年空军航空开放活动暨长春航空展记者见面会上说，空军加快推进防空反导能力建设，全时待战、随时能战。防空反导是空军战略能力的重要组成部分。他同时也说，中国防空反导装备建设不针对任何特定国家和地区。

根据《北京青年报》旗下微信公号“政知见”报道，中国军事评论员宋忠平在接受访问时对此解读说， 防空反导是空军战略能力的重要组成部分。信息化条件下，空军防空反导能力全面提升，构筑起捍卫国家空天安全的蓝天盾牌。维护国家主权和民族尊严的“竹竿”更长更硬更准。



宋忠平介绍，对军事领域不熟悉的读者，或许对于解放军防空反导能力的建设主体有所误会。包括红旗防空系统在内的多型中远程防空反导系统，虽大都部署在陆地，但实际上这些反导部队并非隶属于陆军，而是空军。“因为面对的主要威胁来自空天。”

不过他也说，防空反导能力的建设是一个系统工程，各军兵种都将参与其中，这也是解放军军改一直强调的联合作战应有之义。其中，陆军主要负责野战防空，机动性、灵活性强。火箭军也具备一定的近程防空反导能力。而针对重要目标、区域的要地防空，主要由空军负责。这其中就包括针对弹道导弹的中段拦截以及高空末段拦截。因此，空军所打造的无疑是一张维护国家安全的蓝天盾牌。

他还介绍称，除了空军，海军的防空反导能力在各军事大国的发展中，也展现出越来越重要的作用。“美国宙斯盾海战防空系统以及其打造的海基反弹道导弹能力，都是这种思路的具体体现。海军的大型舰船可以看成是一个移动的小型基地，近程、中远程、高空末段反导系统甚至反卫星武器都可装配在军舰之上。”

宋忠平强调，海军舰船可以在海上大范围移动，依靠海基的反导能力可以将中国的防御范围极大拓展，相信这也会是解放军的发展方向。事实上，解放军海军已经在这方面有了长足进步。

宋忠平解释称，如申进科所言，中国防空反导装备建设不针对任何特定国家和地区。但同时申进科也提到，中国防空反导装备建设根据国家安全发展需求组织实施。

“事实是，中国所面临的空天威胁日趋严峻。举个例子，日本日前宣布，有计划改进并部署上千枚远程巡航导弹，外界多有解读这是针对中国之举。另外，美国也曾多次表态，欲在印太地区国家部署中程弹道导弹，背后意味不言自明。”宋忠平称。

宋忠平还提到，选择在此时公布正说明解放军空军在防空反导能力的建设方面取得了长足进步和可喜成果。所谓“全时待战、随时能战”，意味着反导部队全天候值班、反制能力成熟。

他还强调，解放军空军要打造战略型空军，其宗旨就是空天一体、攻防兼备。制空、对地对海打击能力固然重要，而针对空中威胁的防御能力同样也是战略空军的“分内之事”。

“道高一尺魔高一丈，矛与盾一直都是螺旋上升的过程，因此中国防空反导能力建设也一直‘在路上’。目前来看，各国防空能力建设的重点、难点聚焦在应对高超音速武器，这方面，中国的高超武器已经走在世界前列，对应的反制措施和技术也一定有着更深积淀。”

