中国规定不得对来自低风险区师生员工集中隔离 核酸全国互认

中国教育部星期五（8月26日）发布学校疫情防控最新方案，其中明确，不得对来自低风险区的师生员工采取集中隔离等“层层加码”措施。同时，跨省区返校的低风险区高校师生员工开学前需持48小时内（以出具报告时间为准）核酸检测阴性证明，核酸检测结果全国互认。

根据中国教育部官网发布的《高等学校新冠肺炎疫情防控技术方案（第六版）》《中小学校新冠肺炎疫情防控技术方案（第六版）》和《托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第六版）》指出，中小学和幼儿园开学（园）前，要连续7天监测师生员工及其共同生活居住人员的健康状况、中高风险区旅居史等。

高校开学前，师生员工需做好连续7天健康监测，将健康码和核酸检测报告如实上报学校，配合学校做好健康查验。跨省区返校的低风险区高校师生员工开学前需持48小时内（以出具报告时间为准）核酸检测阴性证明，核酸检测结果全国互认，并按照属地要求，做好到达后的核酸检测。师生员工返校后出发地被认定为中高风险区的，应及时向学校及所在社区报备，根据师生员工出发地疫情等级及学校所在地防控要求开展核酸检测。不得对来自低风险区的师生员工采取集中隔离等“层层加码”措施。

开学后，托幼机构实行园内相对封闭管理，严格身份核验，无关人员一律不准进园。中小学全面把控所有进出校园通道，实行校园相对封闭管理，做到专人负责、人员登记排查记录齐全。高校全面把控校园进出通道，做到区域合理、专人负责、登记排查、记录齐全；同时，积极运用信息化手段，实施便捷的进出校门管理机制。

此外，新版的冠病疫情防控方案还对大中小学、幼儿园疫情应急处置办法做了明确要求。其中，大中小学，如师生员工中有确诊病例、无症状感染者、疑似病例或密切接触者，学校应当立即启动应急处置机制，2小时内向所在地疾控机构报告，在属地卫生健康、疾控部门指导下，采取封闭管理、全员核酸检测、加强校内活动与场所管控等处置措施，及时安排线上教学。幼儿园，如教职员工和幼儿及其共同生活居住人员有冠病确诊病例、无症状感染者、疑似病例或密切接触者，托幼机构应当立即启动应急处置机制，2小时内向疾控机构报告。

