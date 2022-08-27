河南汝州“怪鱼”被抓 已无害化处理

河南汝州出现的“怪鱼”星期五（8月26日）晚已被抓，确认是外来物种鳄雀鳝，公园管理方已对它们进行无害化处理。

据央视新闻报道，河南汝州市城市公园管理方称，星期五晚上抓住了市民在云禅湖水域发现的疑似鳄雀鳝的“怪鱼”。

“怪鱼”共有两条，经确认是外来物种鳄雀鳝，公园管理方已对它们进行无害化处理，并安排人员对云禅湖区进行专业消毒。

“怪鱼”出现引起了当地相关部门的重视，公园管理方7月中旬组织力量围捕怪鱼。

汝州市城市公园运维管理负责人綦立说，最初他们组织人员用大型抛网进行捕捞，后来请来专业捕捞队伍运用声呐定位寻找，但鳄雀鳝可能受到惊扰后潜伏了起来。随后，园方又采购了大型围网进行投饵诱捕，仍一无所获，最终才采取了排干湖水的办法。

綦立介绍，运维方已经将水位下降对水生态的影响完全考虑在内。园内五个小湖依地形而建，水系贯通，五湖相连，不会造成水浪费。

据报道，鳄雀鳝是肉食性的鱼类，生性非常凶猛，会捕食中国本土物种，尤其是水域中的鱼类，水中被鱼当作食物的藻类就会大面积泛滥，有可能导致水体缺氧，造成一定范围内的生态灾害。

另外，这种外来物种缺乏天敌，水域内的鱼类都会被吃掉，如果出现食物短缺的情况下，鳄雀鳝甚至会攻击人类，有可能造成人员伤害。

专家特别提醒群众，未经批准擅自释放或丢弃外来物种属于违法行为，情节严重的可被追究刑事责任。