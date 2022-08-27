港府专家：全球没有地方可以“零感染” 建议降低第四针接种门槛

香港疫情升温。香港政府专家顾问、香港大学医学院院长刘泽星说，冠病病毒即时繁殖率每日缓慢上升，反映每名确诊者可能会传染给多于一人，冠病病毒一定会继续变种，全球没有任何地方可以“零感染”，建议政府可考虑再降低第四针的接种年龄门槛。

根据《星岛日报》报道，刘泽星指出，香港目前的病毒即时繁殖率是约1.44，反映每名确诊者可能会传染给多于一人；若即时繁殖率达2或3，整体感染数字就会急速上升。

他说，目前数值每日缓慢上升，或因为早前已感染冠病病毒的市民抗体开始下降，对病毒的抵抗力减弱等有关，他强调儿童与长者接种率不高，呼吁市民尽快接种疫苗，并建议可以考虑再降低第四针的接种年龄门槛，让较年轻的市民有选择权。



刘泽星还说，难以界定目前属于第5波疫情延续还是第6波，但最重要是整体疫情可控。他指，奥密克戎BA.4或BA.5变异病毒株已占整体个案逾40%，虽然两种病毒株诱发的并发症较少，但由于有免疫逃逸能力、传播力高，因此早前曾染疫的人士也有可能再受感染。

他还说，冠病病毒一定会继续变种，全球没有任何地方可以“零感染”；至于会否在本地成为风土病，须由公共卫生专家界定。

对于政府要求28日起出席宴会人士须出示快速抗原测试阴性结果证明，刘泽星称有关措施属好提议，当参与除口罩的高危活动时，在席人士当日快测阴性，可减低病毒传播、甚至将病毒带回家的风险。