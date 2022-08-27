中国前7月规上工业企业利润同比降1.1%

中国统计局最新数据显示，1至7月全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.8%，保持较快增长；企业利润同比下降1.1%。

根据中国统计局网站官网数据，1至7月全国规模以上工业企业实现利润总额48929.5亿元（人民币，下同，约9925.39亿新元），同比下降1.1%。

规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额17370.6亿元，同比增长8.0%；股份制企业实现利润总额36347.3亿元，增长3.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额10935.3亿元，下降14.5%；私营企业实现利润总额13116.5亿元，下降7.1%。

采矿业实现利润总额9961.1亿元，同比增长1.05倍；制造业实现利润总额36217.2亿元，下降12.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2751.2亿元，下降12.5%。

在41个工业大类行业中，16个行业利润总额同比增长，25个行业下降。其中煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.41倍，石油和天然气开采业增长1.19倍，专用设备制造业下降2.6%，农副食品加工业下降7.5%，非金属矿物制品业下降8.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降9.6%，汽车制造业下降14.4%。

中国国家统计局工业司高级统计师朱虹在解读工业企业利润数据时说，一是工业企业营收较快增长，利润小幅下降；二是装备制造业利润持续恢复，汽车行业利润回升较快。受益于产业链供应链持续恢复、减免车辆购置税政策提振消费需求等有利因素，1至7月，装备制造业利润同比下降5.7%，但降幅较上半年收窄2.1个百分点。三是采矿业继续支撑工业企业利润增长，电力行业利润改善明显。随着迎峰度夏能源保供持续发力，煤炭原油产量及发电量实现较快增长，并带动相关行业利润增加。

四是多因素致原材料行业利润降幅扩大。1至7月，原材料制造业利润同比下降21.6%，降幅较上半年扩大7.6个百分点，影响规模以上工业企业利润增速较上半年回落2.2个百分点，是下拉工业企业利润增速最多的行业板块。分行业看，受房地产市场下行、钢铁行业需求不足、成本压力较大等因素影响，钢铁行业利润同比下降80.8%，降幅较上半年扩大12.1个百分点。五是价格变动对工业企业利润增长的拉动作用减弱。

朱虹说，总体看，工业企业效益延续恢复态势，但受多种因素影响，企业利润小幅下降，成本水平仍然较高，部分行业市场需求不足凸显，经营压力有所增加，加之国内外环境更趋复杂严峻，工业经济持续稳定恢复仍需付出艰苦努力。

