台大块文化获泽连斯基同意出书 董事长：佩洛西访台是关键

台湾大块文化出版股份有限公司9月将发行收录乌克兰总统泽连斯基50场演讲内容的《泽连斯基－我们如此相信》（InThese, We Believe）一书。公司董事长郝明义星期五（8月26日）说，泽连斯基此前并没同意，直到美国众议院议长佩洛西访台，他再写信说服，隔天就获同意这项跨国出版合作。

郝明义在个人面簿上发表长文说，泽连斯基证明自己不是“落跑总统”，还用一场场演讲激励民心，得到各国支援，希望这本书给同样面临对岸巨大威胁的台湾一些启示。

他说，今年5月泽连斯基应邀在坎城影展演讲，网络上相关新闻报道都很零碎，他最终找到泽连斯基的总统网站浏览后，突然动念何不自己编一本泽连斯基的书？

郝明义写信直接向泽连斯基提构想，包括从180篇演讲中挑50篇，涵盖面向从战前、战后，国内、国际，欧洲、亚洲，到面对国家领导人、学生和社会团体等，有激励人民奋起作战篇章，也有邀人民共同思考重建未来建言。

郝明义建议书中增加导读与分析、大事纪及16页战争期间照片组成的图像故事。

不过，直到6月台北国际书展期间，透过乌克兰国营最大图书平台Yakaboo集团参与协助联络，6月下旬应要求提整体版面规划与补充说明后，一直没得到对方肯定答复。

直到佩洛西访台，郝明义再度联络泽连斯基，表达“台湾海峡已经风云密布，希望能及早出版这本书”，终于在8月4日得到回音，“泽连斯基同意了！”

郝明义表示，他非常好奇泽连斯基及泽连斯基领导的乌克兰，可给同样面临对岸巨大威胁的台湾什么启示？希望这本书有助于每个关心时势与台湾命运的人，体会如何整合彼此信心、勇气和智慧力量。