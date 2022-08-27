蔡英文出席数位发展部揭牌：打造更高层级资安联防体系

台湾数位发展部上午举行揭牌仪式，台湾总统蔡英文说，数位发展部将整合资讯、资安、电信、传播及网络等五大领域的业务内容，相信能够作为台湾数位转型的引擎，强化全民协力、共创共融，打造更高层级的国家资安联防体系。未来台湾会持续在数位领域不断进步，迈向“民主典范、智慧国家”的愿景。

根据联合报报道，蔡英文在致辞时说，“让台湾迈向数位国家、智慧岛屿，是执政团队最重要的目标之一”。

蔡英文曾在2020年就职演说中，提出政府组织改造的重要性。其中，也包括成立一个专责的数位发展部会，提升政府的治理能力，并且贴近台湾发展的需求。

蔡英文在致辞时感谢所有参与的人，尤其由行政院长苏贞昌所带领的行政团队，以及相关单位的共同努力。她说，“今天兑现了这项承诺，也让台湾成为全世界少数拥有数位专责部会的国家”。今天，她和大家共同见证“数位发展部”的揭牌，这将会是台湾落实“数位转型”的里程碑，也会是打造台湾数位韧性的关键动力。

蔡英文指出，未来，数位发展部会整合资讯、资安、电信、传播、以及网络等五大领域的业务内容。她相信，由唐凤部长所带领的数位发展部，能够作为台湾数位转型的引擎，强化全民协力、共创共融，为台湾打造更完善的数位发展环境。

她认为，当政府强化整体的数位基础建设和制度愿景，就能在这个基础之上，开创更多数位创新的可能性，而透过提供更丰富多元，且即时的开放资料，也能够让数据应用发挥更大的价值。

蔡英文说，未来，数位转型将会贡献全球过半的经济成长。数位产业署的任务，就是协助企业加快落实数位转型。在台湾有高达九成以上的企业，属于中小企业，更需要透过政府整合资源，有计划地来提供相关的协助。

蔡英文指出，大家要正视一个发展趋势，那就是近期的国际情势发展显示出，复杂多变的资安威胁，已经无所不在。为了因应境外势力，持续进行的复合式资讯作战，要打造更高层级的国家资安联防体系。资通安全署将肩负统合管理，执行资安防护和演练作业，以及培训资安人力等重任。

蔡英文说，今年底，将成立国家资通安全研究院，精进强化资安相关技术的研究，来提升台湾整体资安防护体系。面对这些挑战，她要再次强调“资安就是国安”。

蔡英文认为，强化政府公开资料的公益性，能够促进政府和公民社会的公私协力，也提高整体社会回应挑战的应变能力。台湾会持续努力，成为国际开放资料的标竿，希望促成更多的跨国协力，共同透过数位治理来优化民主治理。

