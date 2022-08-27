蒋万安批陈时中在疫苗采购争议颠三倒四

近期台湾冠病疫苗采购争议不断，国民党籍台北市长参选人蒋万安星期六（8月27日）再批评民进党籍台北市长参选人陈时中，在疫苗采购争议上讲不清楚、颠三倒四，“说一个谎要用更多的谎言来圆”。

综合《联合报》、中时新闻网等台媒报道，蒋万安星期六出席内湖后援会成立大会，接受媒体联访时针对疫苗采购争议说，疫苗采购合约和相关文件封存30年，“到底是有什么见不得人的地方”。

他批评陈时中没说清楚整起事件的来龙去脉，颠三倒四，全部都乱讲。

蒋万安称，陈时中一开始表明疫苗采购合约是机密文件，但在国民党团揭露台湾政府的疫苗采购文件要封存30年后，陈时中马上改口称，是根据行政院文书处理守则只是保存并非保密。蒋万安认为，即便是保存，这些采购合约一样可以向外界公开，接受立法院监督。

他还说，当陈时中被问及为什么是30年时，陈时中又称根据“国家机密保护法”，是机密信息。“又回到是机密，所以变来变去，说一个谎要用更多的谎言来圆。”

蒋万安呼吁未来相关资讯一定要公开透明，批评陈时中“就这件事情都说不清楚，市民如何信任你？”

根据台湾《联合报》本月20日报道，国民党团从台湾审计部报告中发现，台湾卫福部将冠病疫苗采购合约当作“密件”封存30年，必须等到2051年2月25日才能对外公布。事件被曝光后，国民党质疑台湾政府在采购疫苗时存在黑箱操作。

对此，同为台湾中央流行疫情前指挥官的陈时中20日回应，称自己不清楚文件有没有封存到2051年，但保密条款是商业行为的基本常识，疫苗更是如此。若台湾无法遵守相关合约内容，未来有新药、新疫苗，在国际竞争中就会处于劣势，不可不慎；台湾行政院长苏贞昌则称，采购疫苗并不简单，相关契约签署都有其商业上的作为。

陈时中竞选办公室政策小组总召集人管碧玲21日说，疫苗采购公文从来没有列为“国家机密”，并批评蒋万安无知于此，不断说谎称陈时中把疫苗采购列为“国家机密”最高等级的“绝对机密”，“完全子虚乌有，是黑心陷害”。

她解释道，疫苗采购公文是依据“行政院文书处理手册”规定，列为一般保密公文的“密”等，不是“国家机密”。这种列等普遍用在政府采购契约，因为里面常常涉及被要求要保密的事项。她也强调，这些文件没有必要保存30年之久。

不过，蒋万安和台北市副市长黄珊珊反驳，称全世界疫苗信息都是公开资讯，疫苗采购价格并不算什么机密。蒋万安还讽刺，原来疫苗采购合约和台湾总统蔡英文的论文一样，“都是不能见人的机密”。

此外，蒋万安22日更爆料，称他在担任立法院疫苗采购调阅小组召集人时，通过秘密会议要求卫福部提供疫苗采购相关合约，但是疫苗价格、数量、到期货程等全部被涂黑，质疑相关做法是想要规避立法院监督。

迫于舆论压力，台湾中央流行疫情指挥中心22日公布了台湾政府采购疫苗的价格。指挥中心指挥官王必胜称，截至今年年底，扣除各界捐赠外，台湾共购买5351万剂冠病疫苗，花费408.6亿元（新台币，下同，18.8亿新元），平均每剂疫苗花费765元。