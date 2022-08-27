海南发改委：经济在疫情期间运行平稳

中国海南省发展和改革委员会星期六（8月27日）通报，海南省经济在疫情期间运行平稳，经济呈现回稳局势，人员货物流动保持回升势头。

据中国新闻网报道，海南省发改委副主任吕先志星期六在疫情防控新闻发布会上说，本轮疫情初期，海南省就成立由多个部门组成工作专班，负责监测宏观经济运行，保障产业链供应链稳定，协调做好能源保供工作，保障园区企业有序生产经营等。

据介绍，25日，海南省进出岛人流总计1万2300人，进出岛物流规模为1万零100吨。截至26日，海南在建的省重点项目中超过100个正常施工，省交通基础设施项目中正常施工11个，部分停工项目主要集中在三亚市。

重点园区500万元人民币（约101万4300新元）以上在建项目中正常开工项目336个，“四上”企业（指规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业等）正常生产1027家，停工项目、停产企业主要集中在三亚。

海南省疫情在严格的封控措施下持续放缓。海南省卫生健康委员会副主任李文秀通报，海南省星期五新增感染者297例，其中确诊91例，23例为无症状感染者转归确诊病例，无症状感染者229例，新增报告感染者维持下降趋势。

其中疫情重灾区三亚市星期五新增感染者252例，较25日下降17.9%；东方市、万宁市、儋州市已连续七天无报告社会面感染者；乐东县连续两天无报告社会面感染者；陵水县、临高县维持社会面清零；琼海，定安、昌江、五指山、澄迈等市县也多日没通报病例。