辽宁本溪要求非必要不离溪 暂停全市公共交通

为做好区域核酸检测静态管理工作，辽宁本溪市决定自8月27日至29日间，全市范围内所有客运站、客运班线、旅游包车、公交车、出租车暂停运行，全市人员非必要不离溪。



根据央视新闻报道，按照本溪市疫情防控指挥部《关于平山区明山区溪湖区（含高新区）实施临时静态管理连续开展三轮区域核酸检测的通告》部署，决定在8月27日0时起至8月29日24时期间，公共交通全部临时停运，

通知要求，各疫情防控服务点要实行严格管控，域外车辆及人员非必要不来（返）溪，确有必要的，应提前向目的地社区报备，在入溪通道疫情防控服务点接受查验后，就地参加核酸检测，前往目的地途中不得擅自更改行车路线。

同时，通知也要求，全市人员非必要不离溪，确有特殊原因需要离溪的，应提前向所在社区（村）登记报备，持24小时内核酸检测阴性证明方可离溪，离溪后做好个人防护，避免前往人员密集场所。

通知还提到，当地组织市区400台出租车成立应急交通车队，保证紧急就医等特殊情况的应急交通出行，确有需求的市民可通过电话预约叫车服务，乘坐时须提供当日核酸采样凭证（记录）或24小时内核酸检测阴性证明。应急交通车队出租车应严格遵守静态管理要求，采用电话预约叫车的形式提供应急出行服务，不得在路面巡游经营。

辽宁省星期五新增三例本土冠病确诊病例，其中沈阳市一例、铁岭市两例；新增六例本土无症状感染者，其中沈阳市报告三例、大连市报告一例、本溪市报告一例、铁岭市报告1例。