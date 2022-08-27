网购“生鲜”却收到死亡小老虎 两被告获刑五年

陕西省西安铁路运输法院判决一起通过快递邮寄方式进行野生动物交易的案件，交易中涉及的两名被告人均获刑五年。

据《华商报》报道，家住西安市某小区的刘某2017年7月31日接到快递电话后，本以为取回的是她网购的“生鲜”，可打开包裹，竟是一只死了的小老虎，她立即拨电报警。

西安警方立即开始侦查这起案件，虽然快递单上未写邮寄人姓名和电话，但随着警方深入侦查，远在安徽的郝某、陈某相继落网。

西安铁路运输法院近日作出一审判决，以危害、珍贵濒危野生动物罪分别判处被告人陈某、郝某有期徒刑五年，并处罚金10000元（人民币，下同，2028新元）和2000元。目前判决已生效。

据报道，陈某是安徽人，当地有很多马戏团，马戏团饲养有狮子、老虎等动物。陈某联系到某马戏团驯兽师李某，表示想购买老虎幼崽泡酒喝，李某答应帮其寻找。

李某所在马戏团饲养的母虎2017年7月产下一只死胎，马戏团老板要求李某掩埋，李某口头答应处理，背后却联系陈某将小老虎死体出售，陈某向李某支付了1000元，将小老虎死体藏于其租赁的地下室冰柜内。

随后陈某通过微信群找到小老虎买家，并联系郝某让其将小老虎死体包装后邮寄到指定地点，并特别强调“在邮寄快递的时候千万不能写真实姓名和电话”。郝某按陈某指示，将包好的小老虎死体及填好的快递单交给快递员，邮寄至西安市某小区，结果阴差阳错寄给了西安的刘某，才揭发事件。

经鉴定，该动物死体为虎，属于中国国家一级重点保护珍贵、濒危野生动物，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录。虎整体的基准价值为100万元/只。涉案小老虎是人工饲养老虎所生，人工繁育的野生动物及其制品的价值，按照同种野生动物及其制品价值的50%执行。

西安铁路运输检察院在案件解析中指出，根据刑法及相关司法解释的规定，只要存在非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品的行为或者以食用为目的非法猎捕、收购、运输、出售除珍贵、濒危野生动物和“三有”野生动物以外的陆生野生动物，情节严重的，均涉嫌犯罪。

最初向陈某出售小老虎的马戏团驯兽师李某将另案处理。