中芯拟在天津新建12英寸晶圆代工生产线

中国晶圆制造龙头中芯国际宣布已签署框架协议，出资75亿元（美元，下同，104.55亿新元）在天津新建一条12英寸晶圆代工生产线。

综合网媒“IT之家”和路透社报道，中芯国际星期五（8月26日）发布公告，称公司已与天津市西青经济开发集团和西青经济技术开发区管理委员会共同签署《中芯国际天津12英寸晶圆代工生产线项目合作框架协议》。

根据协议，拟定在西青开发区赛达新兴产业园内建立的新生产线，每月可生产10万片12英寸的晶圆，服务于28纳米到180纳米芯片的工艺节点。产品主要用于通讯、汽车电子、消费电子、工业等领域。

同时，中芯国际将在西青开发区全资设立一家生产型子公司，与天津西青区政府合作经营该生产线，初始注册资本为50亿元。天津市西青经济开发集团和开发区管理委员会也同意为中芯国际提供用地、项目产业人才等支持。

中芯国际并没有在公告中说明新建生产线何时将投入生产。

中芯国际曾因被指与中国军方有联系而被美国制裁，禁止中芯购入美国的芯片制造设备和技术。在中美就芯片开发技术的竞争日趋激烈的背景下，中芯国际一直在尝试扩大产能。除了天津，中芯国际还正在北京、深圳、上海三地新建12英寸产线项目。目前中芯国际在上海、北京、天津、深圳建有三座8英寸晶圆厂和三座12英寸晶圆厂。

在中芯国际宣布这项扩建计划的同一天，中芯国际公布今年度半年财政报告，今年上半年中芯国际实现营业收入245.92亿元（人民币，下同，49.89亿新元），同比增长52.80%；归母净利润62.52亿元，同比增长19.30%；基本每股收益0.79元。