中国大型央企、中国中化控股有限责任公司主要负责人调整，李凡荣出任董事长、党组书记，宁高宁卸任。

据中国中化官网发布的消息，中国中化星期五（8月26日）召开中层以上管理人员大会，中央组织部有关负责人宣布中央关于中国中化主要负责人调整的决定，李凡荣出任中国中化董事长、党组书记，免去其中国中化总经理职务；免去宁高宁的中国中化董事长、党组书记职务。

李凡荣进入中国中化仅一年多时间，在离开中国石油天然气集团有限公司之后，李凡荣于去年5月出任中国中化董事、总经理、党组副书记。

公开资料显示，1963年出生的李凡荣是江西南昌人，在石油石化行业拥有丰富的工作经验，曾先后在中海油、国家能源局、中石油等任职。

李凡荣目前还兼任中国中化股份有限公司董事、总经理，中化能源股份有限公司董事长，中化国际（控股）股份有限公司董事长，先正达集团股份有限公司董事。

中国中化集团与中国化工集团联合去年5月重组成中国中化控股有限责任公司，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。

截至2021年底，中国中化总资产超过1.5万亿元（人民币，下同，约3040亿新元），全年营业收入超过1.1万亿元，位列2022年《财富》世界500强榜单第31位，化学品行业榜单第一位。