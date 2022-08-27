中国房地产专家建议农民县城买房 开车回农村种地

北师大房地产研究中心主任董藩认为，如果农村的生产经营不受影响，还是主张农民到县城里去住的，他说：“越大的城市越文明、越大的城市越繁荣、越大的城市越公平。”

董藩接受凤凰网视频采访时说，在县城里，一个人享受到的公共服务，能接受到的信息，增长的见识，和农村的环境是完全不一样的。

他认为，这对于提升农民个人的素质，是非常必要的。对于农民在住在县城后如何继续种地的问题，董藩表示，如果一些农民仍然需要在农村种地，他可以需要的时候开着车过去种地。而且农民在县城里面的话，医疗、教育、生活环境等都会有很大的改善，也享受到城市文明和现代文明。

此外，董藩还建议还贷时间延至40年，退休也能继续还，可以采取降低首付的比例、前五年只还利息等措施。

董藩指出，可以考虑降到20%，这样年轻人积累够首付的过程就会缩短。

他说，年轻人在初期买房的时候，还款压力比较大，建议“前五年他只还利息不还本金。比如刚毕业的时候是月薪7000元（人民币，约1419新元），五年后他一万三四很正常，那个时候他再逐渐增加。”这样就能将前期本金推到后边25年当中去分摊。

董藩指出，国内现在一般是可以贷30年，能不能考虑延长到40年？这样的话年轻人的压力会大大减轻，退休了还贷也无所谓。因为退休了还有退休金，而且等你退休的时候，这点贷款在你的收入当中所占的百分比也很少很少了。



对于董藩的建议，不少网民并不认可，认为并没有解决买房的根本问题，并指专家又想“割农民韭菜了”，一些网民还留言“不要建议”，“不要建议”随后成为热门话题一度登顶微博热搜。

