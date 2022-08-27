林佳龙：两岸谈判应政府主导 政党不宜越俎代庖

台湾在野党国民党副主席夏立言近期率团访陆在台湾引起巨大争议，民进党籍新北市长参选人林佳龙星期六（8月27日）说，夏立言会见大陆官员是自我矮化，且两岸谈判应由政府主导，“政党不宜越俎代庖”。

据台湾《自由时报》报道，林佳龙星期六早上受访时，批评夏立言代表国民党主席朱立伦组团访问中国大陆，见对方官员是自我矮化。

林佳龙称，目前全世界都在警觉中国大陆的崛起，支持台湾，且国际社会在观察台湾的民意，因此台湾人更应团结支持政府。特别是两岸谈判要由政府主导，政党不宜越俎代庖，自我矮化，让国际看到错误信息，以为国民党和北京又在和谈。

林佳龙还提到，新北市长侯友宜曾说夏立言访陆“值得商榷”，即不表明立场，只是希望大家商量、研究；夏立言要见大陆高官时，侯友宜又说希望开放透明，也是没表态，只是希望程序上不要私相授受。

他续称，侯友宜是国民党内最大执政县市的首长，也有志于问鼎未来的总统大位，无法再闪避这些议题的立场，并呼吁侯友宜不能一再回避这些问题，“这不是一个负责任政治人物应有的态度”。

夏立言8月20日起率团访问福建、广东、浙江、江苏、上海等地，期间接连与大陆海峡两岸关系协会会长张志军和中国大陆国务院台湾事务办公室副主任陈元丰会面。夏立言在与陈元丰会面时，双方一致认为要加强两党合作深化交流，陆方也表示不希望看到因两岸关系恶化而影响《海峡两岸经济合作架构协议》（ECFA）与早收清单。