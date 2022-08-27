西藏拉萨22名干部疫情防控不力被追责问责

西藏拉萨22名干部因疫情防控履职不力被追责问责，其中5人被免职。

根据“拉萨发布”微信公众号发布的通报指出，疫情发生以来，全市各级各部门和广大党员干部闻令而动、听令而行，当先锋、敢冲锋，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的举措、最务实的作风为全力打赢疫情防控攻坚战奉献自己的力量。但在监督检查中发现，仍有个别部门和干部政治站位不高、重视程度不够，责任意识不强、应急处置不力，有令不行、有禁不止，作风漂浮、失职失责，给疫情防控工作带来隐患。

通报称，为进一步严明纪律要求，强化警示教育，截至8月24日，中共拉萨市委依规依纪对2家单位在全市范围内通报批评；对22名干部给予追责问责，其中免职5人（县处级2人、乡科级2人、乡科级以下1人），诫勉谈话4人（县处级4人），约谈13人（地厅级4人、县处级6人、乡科级3人）。

通报要求，全市各级党组织要依法科学精准严格高效防控，以守土有责、守土尽责推动疫情防控各项要求落到实处。广大中共党员干部特别是领导干部要严格落实“四联四包”工作机制和包保工作要求，强化责任担当，提高解决问题能力，全力以赴尽快实现社会面动态清零目标。各级纪检监察机关要紧盯落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，依纪依法严肃查处疫情防控责任和措施不落实、不担当不作为、搞形式主义官僚主义等问题，从严从重从快追究责任，为打赢疫情防控阻击战攻坚战提供坚强纪律保障。

西藏本月初发现四名外来游客核酸阳性，结束了当地连续920天无新增纪录。根据西藏卫健委最新消息，西藏星期四新增本土确诊病例83例，其中拉萨市45例，新增无症状感染者444例，其中拉萨市146例。星期五0时至14时，西藏新增无症状感染者107例，其中拉萨市61例。

截至星期四，西藏共有高风险区551个，中风险区283个。

因疫情防控工作落实不到位，此前拉萨市卫生健康委员会党组书记、副主任范跃平、市卫健委主任次旦卓嘎、市疾病预防控制中心党支部书记阿米均已被免职。

西藏日喀则市星期二（8月23日）通报称，日喀则市已对77名在疫情防控中作风漂浮、失职渎职的干部给予追责问责，其中免职10人。

