海南六人恶意阻挠隔离期满人员返家被拘

海南省万宁市发生恶意阻挠隔离期满人员返家事件，六人被惩处，行政拘留15天。

万宁市委宣传部微信公众号“万宁发布厅”星期五（8月26日）发布消息称，万城镇西门社区新陶小区一位业主24日隔离期满，按照疫情管理规定，由社区工作人员承接送回小区居家隔离，却遭到新陶小区物业及部分业主的阻拦。

社区干部及相关工作人员现场劝导并解释隔离规定，小区物业、业主不听劝导，还煽动其他业主下楼聚集到小区大门口对抗。至晚上7时，小区门口聚集居民约60人，情绪激动，一度要与社区工作人员挑衅打架。

万宁市疫情防控指挥部应急组接报后前往现场处置，并协调警力维护秩序。

万宁市公安局民警到达现场后多次喊话，要求聚集的小区业主保持理智，通过正当渠道反映意见，并明示随意走动、聚集严重违反防疫政策，属于违法行为；但聚集人员不为所动，还出现抽烟、不戴口罩等现象。

违法人员陈某当场发表不当言论，质疑防疫政策规定，煽动现场聚集人员的对抗情绪，警方立即将陈某控制并口头传唤至万城派出所接受调查。

万宁市委宣传部称，后经应急组释法说理，聚集群众逐步散去，警方将隔离完成的人员安全送回住处进行居家隔离，现场恢复正常秩序。

万宁市住建局当晚约谈新陶小区物业管理企业海南银通国际物业管理有限公司主要负责人，并要求对小区当天值班的物业经理和值班人员进行严肃处理，并向全市各小区物业发出通告件，对新陶小区物业通报批评。

万宁市警方按照法律规定，对陈某作出行政拘留15日的处罚决定，并传唤在新陶小区微信群中发表不当言论的居民吴某斌、黄某林、李某思、吴某燕、林某玲等五人到案，对上述五人作出行政拘留15日的处罚决定。

万宁市疫情防控指挥部提醒，恶意阻挠隔离期满人员返家属于违法行为，一经发现，警方将严惩。