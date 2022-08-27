蔡英文：盼台欧持续深化经贸等合作关系

台湾总统蔡英文说，欧洲和台湾都曾历经民主转型历程，对台湾的处境能感同身受，并希望台欧未来在经贸、安全等领域的合作关系能持续深化。

据台湾总统府星期六（8月27日）发出的新闻稿，蔡英文当天下午以录影方式为“欧洲台湾协会联合总会第51届年会”致词。

蔡英文说，欧洲和台湾都历经了辛苦的民主转型历程，因此对台湾的处境能感同身受，也都非常积极、用行动彼此支持，这包括在冠病疫情期间，捷克、立陶宛、斯洛伐克等多个欧盟国家都透过捐赠疫苗和台湾共同对抗疫情。

蔡英文指出，今年欧台会年会的主题是“烽火之年-台湾的应变”。从今年初俄罗斯入侵乌克兰、以及中国大陆持续进行军演的事件，“都显示出威权主义的威胁正在不断增加当中”。

她续称，正因如此，所有共享民主价值的国际伙伴都应该更加团结，共同抵抗威权势力的扩张。

蔡英文说，去年9月欧盟在“印太合作战略”共同报告中纳入台湾；今年欧洲议会也陆续通过多项报告表态维护台海和平稳定；今年5月多个欧洲国家国会都连署支持台湾参与世界卫生大会（WHA）。

她说，对于欧洲盟友的这些支持，台湾要表达感谢，并希望未来能持续深化与欧洲国家在经贸、安全等领域的合作关系。

欧洲台湾协会联合总会是由欧洲地区的台湾同乡会组成，本届年会将于8月27日至28日在奥地利维也纳举行。