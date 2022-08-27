中国驻欧盟使团：债务陷阱论是话语陷阱

中国驻欧盟使团近日在外媒发文称，中国“债务陷阱”实际上是“话语陷阱”，债务问题不能被政治化，更不能成为一国攻击另一国的叙事武器。

据中国驻欧盟使馆官网星期五（8月26日）消息，中国驻欧盟使团在布鲁塞尔纵横等媒体发表文章《所谓中国“债务陷阱”实际上是“话语陷阱”》，称开展正常信贷活动是促进现代经济发展的重要手段。文章还引用了肯尼亚总统肯雅塔的话，称“债务问题实质并不是发生债务，而是如何使用债务”。

文章引述了世行国际债务数据库的数据，来说明中国并非斯里兰卡等中低等收入国家的主要债权国。截至2020年底，82个低收入和中等偏下收入国家公共外债结构中，中国占比不足10％；而斯里兰卡80%的外债来自世界银行等多边机构和华尔街投资者，对华债务仅占其外债总额的10%，与对日本债务所占份额相当。文章因此称，中国贷款导致斯里兰卡债务危机的说法并非事实。

文章强调，中国作为最大的发展中国家，与其他发展中国家开展融资合作，就是要帮助他们提高自身“造血能力”和可持续发展能力；加上中国不干预各国探索符合自身国情的发展道路，不在合作中附加政治条件，因此发展中国家认同与中国开展融资合作。

文章举例称，在中国的投资下，非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路等，促进了当地基础建设发展；斯里兰卡的汉班托塔港2021年全年货物吞吐量达200万吨，推动了港口经济发展。文章称，这些都证明了中国债务是可持续、友好型投资，是发展中国家实现工业化和现代化路上的加油站。

文章还提到，冠病疫情暴发后，中国落实20国集团缓债倡议，同19个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，是G20成员中缓债金额最多的国家。针对斯里兰卡债务危机，中国已向斯里兰卡提供多批次、多元化、惠民生的帮助；中国的金融机构也和斯方协商，表达了妥善处理到期涉华债务，帮助斯国当前困难的意愿。

文章强调，债务问题需要全世界各方共同协调解决，而非成为叙事武器。“我的债务叫投资，你的债务叫陷阱”，这是双标，是话语陷阱。

中国是非洲多国和斯里兰卡的主要债权人，在过去20年里，中国在这些国家投资和借贷的规模不断扩大，因此越来越多声音指责北京在实行债务陷阱外交。不过，这并非中国首次将“债务陷阱”论批为“话语陷阱”，中国外交部发言人汪文斌本月18日在新闻发布会上也批评美国国务卿布林肯“炒作债务陷阱论”是“话语陷阱”。