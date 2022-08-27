广西警察学院党委原副书记朱中卫被双开

据中央纪委国家监委网站星期六（8月27日）消息，广西警察学院党委原副书记朱中卫被开除中共党籍和公职。

通报指出，经查，朱中卫丧失理想信念，知法犯法、执法违法，利令智昏，大肆敛财。伪造证据，对抗组织审查；违反中共中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请；在干部选拔任用中为他人谋利并收受钱款；违规处置走私冻品，造成不良影响；利用职务上的便利为他人谋取利益，单独或伙同他人非法收受他人财物，数额特别巨大。

朱中卫严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，十九大后仍不知敬畏、不知止，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经自治区纪委常委会会议研究并报自治区党委批准，决定给予朱中卫开除中共党籍处分；由自治区监委给予其开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开简历显示，朱中卫1965年4月出生，广西博白人，法学学士。他早年曾在广西壮族自治区公安厅工作，任纪委案件审理室主任、法制总队总队长等职，2014年4月调任崇左市公安局局长，明确副厅级，2015年7月任崇左市副市长、公安局局长。

2020年，朱中卫调任广西警察学院党委副书记，今年7月15日被查。

