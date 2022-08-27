港教育局长：习近平七一讲话非意识形态

香港教育局长蔡若莲称，中国国家主席习近平在七一香港回归庆典上的讲话并非意识形态，而是与香港的未来息息相关。

据香港电台报道，蔡若莲星期六（8月27日）在有线节目《有理有得倾》上回应香港教师不想从事意识形态相关工作相关问题时，做出上述表述。

香港教育局早前向全港教师派发习近平的七一讲话，但有教师因不想要教导学生意识形态而离职，造成香港教师流失。蔡若莲对此回应，习近平在七一香港回归上的讲话提到了四个必须和四个希望，这些都与香港未来息息相关，也跨越香港“50年不变”的期限2047年。既然习近平的讲话关系到学生，教师就必须知道，了解如何发挥“一国两制”优势和香港前途所在。

另外，针对香港教师流失率上升，蔡若莲在另一电台节目《星期六问责》上提到，有留意到教育业界招聘教师比以往困难，主要是由于香港整体人才流失，出现“音乐椅”效应。即使学校已聘请到人手填补空缺，也有教师被挖角至其他行业，尤其是英文老师，港府也会从师训等方面增加教师数量。

对于有不少移民人士表示对香港教育失去信心，蔡若莲则称，香港教育不断在提升、与时并进，她听到很多移民的朋友称赞香港基础及大学教育一直名列前茅，教育课程灵活、国际化，因此她希望家长能够客观一点去看。

蔡若莲也提到，政府没有推行全港学校“普教中”的时间表，“普教中”政策没有改变，仍然是“长远目标”“校本决定”，由学校决定如何推行。

“普教中”指的是以普通话教授中国语文课，来取代以广东话作为主要教学语言。蔡若莲7月接受中国大陆官媒《环球时报》专访时曾说，如未来条件可行，香港教育局将考虑在香港学校推广完全用普通话教授中国语文等课程。

她当时指，若教师水平足够，社会与校园普通话环境提升，香港各学校理应在直接用普通话授课的试验上更进一步，“香港的青年一代需要抓住国家发展和大湾区建设等机会，不会说普通话会很吃亏”。