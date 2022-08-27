夏立言结束访陆行程抵台

率团访陆的台湾在野党国民党副主席夏立言星期六（8月27日）下午已结束访问行程，从厦门搭乘客机抵达台湾。

综合台湾《联合报》和中央社报道，夏立言星期六下午从厦门搭乘客机，于下午5时飞抵台湾桃园机场。夏立言从登机门出来后没有发表讲话，随即走商务通关离开机场。

台湾基进星期六在桃园机场外召开记者会，抗议夏立言的访陆行程，称国民党在台湾的危机时刻到“敌国输诚”，是不可饶恕的行为，并要求夏立言出访团原机遣返。

台湾基进秘书长王兴焕说，今年台美关系达到最高峰，台湾向全世界表达“亲美抗中”立场之际，夏立言却率团去中国大陆，对全世界表达台湾仍有亲中、认同北京的民意，“这是罪大恶极、不可饶恕的行为”。

夏立言8月20日起率团访问福建、广东、浙江、江苏、上海等地，期间接连与大陆海峡两岸关系协会会长张志军和中国大陆国务院台湾事务办公室副主任陈元丰会面。

张志军24日与夏立言餐叙时称，当前台海形势陷入紧张动荡，中国大陆采取的相关反制行动是捍卫国家主权和领土完整、遏制打击“台独”分裂和外来干涉的“正义之举”。张志军重申坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础。

夏立言25日在上海与陈元丰会面，双方共同回顾过去两党在坚持“九二共识”、反对“台独”共同政治基础上取得的成果。双方还表示，愿在既有基础上，共同努力推动两党关系和两岸关系向前发展，造福两岸民众。