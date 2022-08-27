郑宝清周六晚出席活动 是否参选桃园市长引热议

民进党籍前立委郑宝清星期六（8月27日）晚将参加活动，外传郑宝清将在这场活动上宣布脱党参选桃园市市长，引起外界热议。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，由台湾资深媒体人、《美丽岛电子报》董事长吴子嘉主持的《董事长开讲》节目，星期六晚将在桃园中坜举办粉丝见面会，吴子嘉多次宣称郑宝清将有重大公布，宣布脱党参选桃园市长。郑宝清至今仍未表态参选。

郑宝清近期在受访时多次表达对民进党的失望。他认为，现在的民进党已背离创党时的民主精神，从论文抄袭、到球场乌龙、再到现在的“数位中介服务法”，民进党一错再错，问题就在民进党有权的人高估权力的力量、错估舆论的变化、低估人民的智慧。

然而，对于是否脱党参选桃园市长，郑宝清也多次表达自己正处于天人交战。他表示，退出民进党对他来说是相当心痛的事，很多民进党内人士也都希望他别参选。不过郑宝清也强调，这是价值问题，个人参选事小，要怎样让台湾往前走才是事大。

事实上，郑宝清一直以来都很积极竞争民进党内桃园市长提名，但他本月15日称，两次提名连一点民主车尾灯都没看到，很伤他的心，因不舍离开民进党，自己陷入两难。

在民进党安排前新竹市长林智坚退选桃园市长选举、由郑云鹏接替后，郑宝清曾在面簿发文，称“走了一个抄袭的，来了一个挺抄袭的”，被民进党支持者称“背骨”。郑宝清之后受访时称，这是事实的表述，背离民进党核心价值的才是“背骨”。

今年67岁的郑宝清曾任台湾立法委员，立法院民进党党团总召、民进党中执委、中常委等职。他在2005年时曾代表民进党参选桃园市长选举，却败给了当时角逐连任的国民党参选人朱立伦。

另外，在郑宝清晚上8时出席活动的同一时间，台湾总统蔡英文则将出席民进党籍桃园市长参选人郑云鹏的后援会成立大会，外界认为这将会是“桃园的第一场碰撞”。

对此，郑宝清称，郑运鹏的后援会看起来是总统级的贵宾支持秀，而吴子嘉举办的活动，则是时事议题的谈话秀，型式不同的民主活动不会有对尬的问题。

郑宝清说，不同的理念会呈现对台湾民主与价值的不同看法，期待郑运鹏后援会活动，除了拉手喊“冻蒜”（闽南语“当选”），也要对论文案是否抄袭、是否要向台大致歉；数位中介法要否撤案等，关于非诚信的台湾价值、言论自由的民主价值议题拿出看法。

另一方面，《联合报》报道称，民众党桃园市长参选人赖香伶先前曾答应吴子嘉，会参加今晚的粉丝见面会，让外界关注赖香伶是否会跟郑宝清同台。不过稍早，赖香伶阵营称，赖香伶今晚有其他行程，确定不会出席。