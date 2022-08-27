夏立言：访陆期间有和张志军反映台人对军演不满

国民党副主席夏立言的访陆行结束，他在总结行程时说，有向中国大陆两岸关系协会会长张志军表达台湾人民对中国大陆军演的不满。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，夏立言星期六（8月27日）访问行程结束后召开记者会报告此行成果。

夏立言说，台湾人民担忧《两岸经济合作架构协议》（ECFA）早收清单将因两岸关系恶化被取消，但中国大陆国台办副主任陈元丰明确说，大陆不希望看到两岸关系如果恶化会影响ECFA早收清单，因此判断目前应该没有这个问题。

他还原道，25日晚间因国台办要为此行送行，因此敲定和陈元丰餐叙。在夏立言询问ECFA早收清单会不会终止时，陈元丰回应，称中国大陆不愿意看到两岸关系如此恶化，更不乐见因此影响ECFA早收清单。

此外，夏立言说，针对柬埔寨台人遭诈骗案，陈元丰允诺，愿意提供联系电话让受害人家属跟他们联络，并给予积极协助；针对在陆台人希望增加航班、航点与恢复小三通，陈元丰也说乐观其成，但因有些问题在中国大陆，有些在台湾，大家一起努力。

至于24日晚间与张志军餐叙，夏立言说，他当下有和张志军反映，台湾超过九成民众对大陆军演不满与忧虑。

对于与张志军会谈后，大陆又重启军演，夏立言重申，军演对两岸和平发展毫无帮助，已向陆方反映，前阵子陆方大规模“围台”军演让台湾绝大多数人不安、不满、忧虑，如果后续仍要继续有军演，只要影响到台湾人民正常生活，国民党都不能接受。

针对原本称不政治拜会，却仍与陈元丰、张志军餐叙，夏立言解释，他行前两、三天有跟陆委会发文报备，此行完全按照规划走，当时报备文中也有提到“有可能”会见到陆委会与国台办成员。

针对此次行程遭党内与绿营质疑，夏立言说，此次行程是为关心同胞、转达台湾心声，国民党是做该做的事情，义无反顾。他也提到，民进党前主席许信良都肯定此行有意义，民进党不应再追杀。

夏立言强调，在当前复杂国际环境、两岸低迷情势下，维持沟通管道非常重要，这原是民进党政府的责任，民进党却束手无策，但国民党愿意承担此责。

他也强调，此次行程坦荡，没有一己、一党之私，关心台胞权益没有不对。他还反问道，“民进党政府不感谢就算了，还捏造事情打击？还是民进党不把台胞当兄弟姊妹？”