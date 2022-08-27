滴滴货运等四家货运平台公司被约谈

滴滴货运、满帮集团等四家互联网道路货运平台公司被中国交通运输部约谈，指这些平台依然存在多重收费、运营不规范等问题。

据“交通运输部微信公号”星期五（8月26日）消息，中国交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室当天对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车四家互联网道路货运平台公司进行了提醒式约谈。

约谈指出，近期四家货运平台公司按照约谈要求，整改部分事项取得阶段性成效。但通过网民留言、明察暗访、群众来电来信等渠道发现，部分平台公司依然存在多重收费、压价竞争、运营不规范等问题，损害了货车司机合法权益。

约谈要求提高政治站位，切实落实企业主体责任，深入排查整治各平台公司存在的安全稳定风险隐患；严格落实交通运输新业态平台企业“阳光行动”要求，提高经营策略的公开透明度，切实保障货车司机的知情权；立行立改，确保压价竞争、多重收费、违规经营等问题及时整改到位；畅通货车司机投诉举报渠道，及时协调解决货车司机反映的问题诉求。

各平台公司称，将按照约谈要求，举一反三，认真履行企业主体责任，扎实做好整改工作；严格落实“阳光行动”部署要求，降低货车司机经营负担，畅通货车司机投诉举报渠道，健全问题协调处理机制，切实保障货车司机合法权益。