郑宝清宣布参选桃园市长

民进党籍前立委郑宝清星期六（8月27日）宣布参选桃园市市长，称自己参选的理由是为了保留民主的火种。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，郑宝清星期六晚8时30分出席《董事长开讲》节目在桃园中坜举行的粉丝见面会时，宣布：“我决定参选桃园市长，千辛万苦不转弯！”

郑宝清在活动上用台语演讲，称民进党很多前辈付出一生追求自由民主，有民主法治才是对抗中国大陆最大的力量，但现在有权力的人为一己之私打破所有创党精神，之前找姓林的参选，后来又来一个挺抄袭的。

他表示，自己参选的理由是为了保留民主的火种。

郑宝清称，自己在桃园出生，这一生都在桃园，连之后骨头都要葬在桃园，其他参选人迁来桃园选，却对桃园的路都不熟，说要疼惜这块土地，都是骗人的。

郑宝清强调，社会的进步不是有钱人再赚更多钱，而是要让穷苦人得到更多照顾。人民的困难，政府不能手一伸，说没办法、做不到，政府需要想办法，说怎么样才做得到，让人民过上更好的日子。

他指出，现在的政府需要新的时刻、不停的创新，“创新是穷人家的核子弹、是让穷人过好日子的秘方”。他表示，希望桃园人能给自己一个机会，给他力量往前走，让公平法治和桃园的未来留下来，让桃园变民主圣地，让桃园在台湾发光发亮。

截至目前，桃园市长共有四人角逐。除了郑宝清外，还包括国民党籍的张善政、民进党籍的郑运鹏和民众党籍的赖香伶。

郑宝清近期在受访时多次表达对民进党的失望。然而，对于是否脱党参选桃园市长，郑宝清此前多次表达自己正处于天人交战。他表示，退出民进党对他来说是相当心痛的事，很多民进党内人士也都希望他别参选。不过郑宝清也强调，这是价值问题，个人参选事小，要怎样让台湾往前走才是事大。