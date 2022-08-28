中国房地产专家微博被禁言 曾建议农民移居县城

中国北京师范大学房地产研究中心主任董藩的微博账号，因违反法律法规，目前处于禁言状态。这名中国房地产专家前不久受访时公开表示，如果农村的生产经营不受影响，他主张农民移居县城，并形容这对于提升农民个人的素质非常有必要。

董藩星期五（8月26日）接受凤凰网视频采访时说，如果农村的生产经营不受影响，他是主张农民到县城里去住的。他说：“越大的城市越文明、越大的城市越繁荣、越大的城市越公平。”

董藩也认为，在县城里，一个人享受到的公共服务，能接受到的信息，增长的见识，和农村的环境是完全不一样的。他形容，这对于提升农民个人的素质，是非常必要的。

至于农民在住在县城后如何继续种地的问题，董藩表示，如果一些农民仍然需要在农村种地，他可以需要的时候开着车过去种地。而且农民在县城里面的话，医疗、教育、生活环境等都会有很大的改善，也享受到城市文明和现代文明。

对于董藩的建议，不少网民不认可，并指专家又想“割农民韭菜了”，一些网民还留言“不要建议”；“不要建议”随后还成为热门话题一度登顶微博热搜。

目前，拥有200万粉丝的董藩微博账号，因违反法律法规处于禁言状态。公开资料显示，董藩是中国人民大学经济学博士，现任北京师范大学管理学院教授、北京师范大学房地产研究中心主任。

据中国媒体报道，董藩过去曾发表引起争议的观点，例如宣扬女性不生育，是反人类行为，以及在微博发出“当你40岁时，没有4000万身家不要来见我，也别说是我学生”等言论。