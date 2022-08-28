美前官员称特朗普2016年与蔡英文通话后并不开心

美国前官员声称，时任总统特朗普在2016年赢得总统选举后，台湾总统蔡英文在特殊因缘际会下，与特朗普通话，但特朗普在通话后并不开心，因为这通电话的影响远远超出他的想像。

据台湾《联合报》报道，精通中文的叶望辉（Stephen J.Yates）曾担任美国前副总统切尼的副国家安全顾问。叶望辉星期五（8月26日）拜访联合报系旗下的纽约世界日报社时说，特蔡的这通电话是许多人促成的。

叶望辉称，当胜选的特朗普阵营收到蔡英文的贺电时，特朗普幕僚团中的“重要人士”立刻征询他的意见。

叶望辉说：“他们请我写下和蔡英文通话的利弊，但我没想到的是，最终特朗普的作法和我在纸上写的建议一致。”他认为，特朗普此举可肯定不仅有他一个人支持，还有很多因素促成。

叶望辉指出，此前美国总统当选后，历任台湾总统的恭贺通话请求，无一例外全被婉拒，而可能促成特蔡通话的时机点恰巧比较特殊，恰逢特朗普刚获胜，还处在过渡期，特朗普还能亲自接听电话，也没有人会对此做记录，“所以蔡英文非常幸运”。

他回忆说，当时几乎所有国家都认为特朗普的对手希拉莉会获胜，纷纷登记要和希拉莉通话，只有少数地区向两位总统候选人阵营都提出通话请求；预先要祝贺特朗普的本来就不多，而台湾就在这份名单上。

叶望辉称，当特朗普确定胜选后，工作人员把提出通话请求和祝贺特朗普的名单交给他，那时贺电已经进来，特朗普又常自己接电话，在一些短暂商议后，他就接了蔡英文的贺电。

叶望辉也说，这通电话后来引起轩然大波，结果让特朗普感到不开心，“我不认为他打完后很高兴，因为随之而来的关注，远超出他的想像”。

他认为，特朗普低估了中国大陆对此事的反应，“他过去的经历就是经商，对他而言，不过就是做地产生意出些状况，而国际关系问题不是做生意，他没想到自己能受到那样强烈的抵制，他的公司员工一度担心会影响集团发展”。

若特朗普在2024年再度当选总统，叶望辉认为，特朗普不会接那时台湾新总统的电话。

对于美国众议院议长佩洛西访台，中国大陆之后展开“围台”军演，叶望辉说，佩洛西选的时间有些耐人寻味，“我不知道她团队里有没有人提醒她，8月1日是中国大陆的建军节”。