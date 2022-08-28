中韩签署加强产业链供应链合作文件

中韩两国在星期六（8月27日）签署了部门间关于加强产业链供应链合作的文件，并同意适时在中国共同举办首届中韩经济领域务实合作交流会。

中国国家发展改革委在微信公众号上公布，中国国家发展改革委主任何立峰和韩国副总理兼企划财政部长秋庆镐当天以视频方式，共同出席中韩经济部长会议。

双方在会上签署了部门间关于加强经济领域务实合作、关于加强产业链供应链合作、关于中韩第三方市场合作重点项目三份合作文件和会议纪要。双方也同意适时在华共同举办首届中韩经济领域务实合作交流会，以有效促进两国政府、地方城市、企业、智库在产业契合度高的领域开展政策交流和务实合作。

中国代表也在会上强调，双方需共同维护两国和全球产业链供应链安全稳定畅通，并说中国有信心有条件有能力推动下半年经济持续向好，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

国家发展改革委国际司主要负责人在接受中国媒体访问时说，双方将根据需要就两国产业链供应链相关政策交换意见，稳步推进两国在新兴产业领域的合作。

韩联社报道，这是双方首次就深化供应链合作达成一致，两国在会上就深化供应链合作首次签署谅解备忘录。韩中也在会上决定，新设司局级协调协商机制，讨论今后供应链相关事宜。