台军方指中国大陆军方再三以无人机等挑衅

台湾军方证实，他们在星期六（27日）发现民用无人机飞过烈屿地区上空，军方对此射击信号弹警示，并指中国大陆军方再三以无人机等飞航实体挑衅。

据台湾军闻社报道，台湾陆军金门防卫指挥部星期天（28日）说，烈屿地区27日发现不明飞行器短暂掠过上空，经比对研析应为民用无人机。部队即依标准作业程序，射击信号弹警示，并保持监控及高度警戒。

报道并没有提及无人机是否来自中国大陆，但金防部指中国大陆军方再三以无人机等飞航实体轻率挑衅，破坏区域安全稳定，更对台湾的国防、飞航安全造成重大威胁，因此台湾军方将采取包括驱离在内等必要反制措施适切应处，以确保台湾安全。

有中国大陆网民星期六（8月27日）上载了疑似大陆无人机闯入台湾军方外岛营区的视频，被拍到的物件包括了战情挂图。台湾媒体报道，被拍摄到的营区疑似为小金门烈屿守备队营区。

这个名为“台湾傻事”的微博账号在当天晚间上载了这段长达44秒的视频，截至星期天（28日）早上9时40分观看次数已达到超过96万次。

据台湾《联合报》报道，视频显示，一架中国大陆民用无人机跨海闯入金门防卫指挥部外离岛营区近空拍摄，旗杆上的青天白日旗被打上马赛克。

无人机逐渐下降高度，并调整左右焦距，近距拍摄营区内一处位于大型机枪碉堡上有防务简报地图、机舰识别挂图的有顶岗哨。报道称，如果无人机影像能力被强化，台湾的军情恐怕会被泄露。

岗哨里武装的哨兵察觉有无人机后，拿着对讲机并掩上口罩，通知位于岗哨后方主营舍的安全士官，非武装官兵奔出查看。营区也有着体育服的官兵开始打电话联系回报。

台湾军方早前证实，一架中国大陆民用型无人机16日在金门拍摄，但称无人机当天是在高空，以长距变焦镜头拍摄金门大胆防区，经台湾方面示警驱离后飞离。