陆委会批夏立言访中国大陆对台利益造成严重伤害

台湾陆委会批评在野国民党副主席夏立言此时率团访问中国大陆，对台湾的整体利益造成严重伤害，并呼吁国民党不落入大陆营造一中、归责台湾政府的操作陷阱之中。

陆委会星期六（8月27日）在夏立言从大陆返台后发新闻稿，指夏立言等人无视陆委会劝阻执意赴陆，在军演下曲意访陆，呼应对岸统战旋律，甚至唾面自干，对台湾广大民意丝毫不在意。

陆委会称，台湾政府持续关怀台商、积极营救在柬埔寨遭人口贩运的台湾民众，并强调推动两岸良性互动是双方共同责任，台湾政府始终致力维护两岸既有机制及协议运作，并指中国大陆拒绝对话沟通，也未落实协议事项。

陆委会也强调，任何涉及公权力的两岸事务与交流沟通，都必须由台湾政府务实处理，并指中国大陆蛮横以武力恫吓台湾放弃主权，一方面极限施压伤害台湾民众安全福祉，另方面借国共交流颠倒是非、侈言保障台湾权益，完全是统战、分化与欺骗。

夏立言星期六结束大陆之行，下午返回台湾。夏立言之后在记者会上称，此行不负台湾民众期望，去聆听在中国大陆的台湾人心声，并将台湾人的想法传达给对岸。

夏立言也称，在严峻的疫情及两岸关系低靡之下，台湾政府没尽到让人民安居乐业责任，没意愿或没能力和对岸沟通；对于在大陆台商台人的问题无法解决、也让台湾人民置于战争威胁之下，国民党能和对岸有重要沟通管道，台湾政府应该感谢国民党。

夏立言是在10日率团前往中国大陆，早前针对美国众议院议长佩洛西访台而展开“围台”军演的中国大陆军方，也在同一天宣布，在台湾周边海空域完成了联合军事行动的各项任务。

他在敏感时间赴大陆，传出可能与国台办主任刘结一会面的消息，引来绿营人士直批夏立言对不起台湾军队，并称国民党若不能借此表达维护台湾主权的立场，这个政党就是卖台政党。

夏立言在中国大陆先后与海协会会长张志军，以及国台办副主任陈元丰餐叙。台湾《联合报》星期五（26日）引述知情人士报道，大陆和国民党当面确认，海峡两岸经济架构合作协议（ECFA）不会中止。