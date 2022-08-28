北京中小学校门50米内拟规定禁设非机动车停车设施

北京拟定在中小学、幼儿园校门50米范围内和人流密集的公共场所出入口10米内等11类地点，禁止设置非机动车停车设施。

据北京日报客户端报道，根据正在北京市交通委网站征求意见的《非机动车停车设施设置规范》，中小学、幼儿园校园出入口两侧50米范围内；医院、展览馆、公园、体育场馆等人流密集的公共场所出入口两侧10米范围内等11种地点，明确不应设置非机动车停车设施。

根据新规范，11类地点明确不应在特定范围内设置非机动车停车设施，包括：盲道等无障碍设施及两侧；消防设施，及其他影响消防安全的地点；水管、电缆、燃气等市政附属设施检查井；中小学、幼儿园校园出入口；医院、展览馆、公园、体育场馆等人流密集的公共场所出入口两侧；公交中途站的站台两侧；轨道交通车站的站前广场；铁路道口、隧道出入口及其两侧；道路交叉口转弯，及其他影响视距的地点；易发漫水、积水、排水不畅或存在危险边坡的路侧带；其他影响人员、车辆通行安全的空间。

同时，新规范提出三类地点应设置非机动车禁止停放区域，并明确禁止停放车辆类型，包括：快速路主路或其他封闭的机动车专用道；未设置非机动车停车设施的非机动车道；对非机动车交通采取疏导、限制的重点管理区域。

新规范也提到，针对共享单车的禁止停放区域，应运用现代信息技术手段引导使用人规范停放车辆。