水位降低致上海近百艘运沙船滞留淀浦河

受高温干旱影响，中国淀浦河水位明显降低，上海有近百艘运沙船在星期五（8月26日）因水位降低而滞留淀浦河。

综合中国央视财经和《新民晚报》报道，上海虽然结束了连续多日的高温天气，但是由于长江和太湖来水减少，黄浦江水位出现近20年的同期低位。

中国水务部门解释，由于黄浦江与外河相通，受上游来水减少和高温蒸发影响，黄浦江各水文站的潮位出现了2003年以来的同期低值。

上海市水务局防御处处长沙治银说：“目前我们预测，太湖来水、长江来水大致减少30%，以黄浦公园（水文站）为例，平均的高潮位大致低了10厘米，平均低潮位大致低了30厘米。”

受到淀浦河水位明显降低的影响，近百艘运沙船在上海闵行区淀东泵闸河段附近滞留。

船员们星期五告诉记者，附近河段内，总共有近百艘运沙船等待通过淀东泵闸。但由于水位降低，淀东泵闸的运力下降，运沙船大多要在这里停滞一两天。此外，由于该河段两岸都是住宅区域，为了不影响附近居民休息，船员们只得关闭柴油发动机，因此船上无法供电，空调等电器停止运作。

淀东泵闸负责人则告诉记者，由于前期持续高温少雨，加之长江流域旱情影响，淀浦河水位比往年同期明显降低。

据报道，淀东泵闸周边其他几个航道的闸口正在维修，处于停运状态，进一步增加了淀东泵闸的输运压力。